Текущие настроения глобальных рынков после саммита G-20 умеренно позитивные. Лидеры США и Китая объявили о возобновлении торговых переговоров, претензии США к Huawei также отложены. Сдержанная реакция рынков указывает на то, что данный исход был ожидаемым, и он не снимает неопределенности относительно дальнейших перспектив. Второй позитивной новостью стало заявление глав РФ и Саудовской Аравии и готовность продлить сделку ОПЕК+ на 6-9 месяцев, однако к моменту заявления Brent уже и так сильно восстановила позиции после падения с $70 до $60/барр. в начале июня.

Российский рынок демонстрирует сдержанность. Несмотря на внешний позитив и налоговый период, рубль показал нулевую динамику за неделю после заметного роста в предыдущие 3 недели. Сдерживающим фактором мог стать дивидендный период (в мае-августе конвертация дивидендов в пользу нерезидентов может составить $9 млрд) и замедление притока капитала в ОФЗ на фоне сокращения предложения. Если в мае Минфин разместил ОФЗ на 376 млрд руб., и нерезиденты нарастили позицию на $3.4 млрд (60% размещения), то в июне объем размещения снизился до 109 млрд руб. в том числе 18 млрд руб. на прошлой неделе. Исходя из плана размещений на 3К19, Минфин планирует размещать ОФЗ, в среднем, на 23 млрд руб. за аукцион. В июле состоится 5 аукционов (115 млрд руб.)

Ключевые темы недели. Активность на этой неделе будет понижена по случаю Дня независимости (чт) в США. Значимость саммита ОПЕК+ (пн-вт) снижена из-за заявлений глав С. Аравии и РФ на саммите G-20. В середине недели будут опубликованы индексы ISM США и PMI большинства стран ЕМ и DM, а в конце недели – статистика по рынку труда США. В случае слабых данных по рынку труда рынки могут укрепиться в ожиданиях скорого снижения ставки ФРС, однако необходимо учитывать, что эти данные могут отражать не слабость экономического роста, а снижение возможностей по созданию новых рабочих мест по мере снижения безработицы (3,9%).

В России наиболее важные события произойдут в конце недели. Во-первых, в четверг глава ЦБ Э. Набиуллина выступит на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. Во-вторых, в пятницу будут опубликованы данные по ИПЦ за июнь. Последние недельные данные указывают на ее заметное замедление с 5,1% г/г в мае до 4,6-4,8% г/г. Некоторый вклад в замедление ИПЦ мог оказать более крепкий, чем ожидалось, рубль, получивший поддержку от снижения санкционных рисков после публикации доклада Р. Мюллера («санкционный» дисконт рубля к аналогам снизился с начала года с 17% до 13%) и от глобального risk-on после смягчения риторики глобальных центробанков.

Однако главным позитивным фактором для внутреннего ИПЦ стало замедление роста мировых цен на зерно с 40% г/г в 2018 году до нуля сейчас благодаря климатическим факторам, в том числе и РФ – что компенсировало часть негативного эффекта повышения НДС на рынок продовольственных товаров (на него приходится около 40% общей потребительской корзины). Учитывая позитивные прогнозы мировых цен на продовольствие до конца года, наш прогноз инфляции в РФ на конец текущего года (4,6% г/г в настоящее время) имеет значительный потенциал снижения. Позитивный текущий тренд ИПЦ усиливает аргументы в пользу снижения ключевой ставки на 25 б.п. на следующем заседании Банка России 26 июля.