Российские суверенные еврооблигации в пятницу умеренно подорожали, показав динамику лучше, чем аналоги. В пятницу российские евробонды подорожали, даже несмотря на отсутствие факторов поддержки. Доходность UST10 менялась достаточно слабо: сначала она подросла на 1 б.п. до 2,02% (что не помешало повышению котировок российских евробондов), а вечером упала до 2%. Цены на нефть при этом были относительно стабильными, вблизи уровня 66,5 долл./барр. Общий фон на рынке был в целом позитивным – в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Однако это не привело к повышению спроса на активы развивающихся рынков, и еврооблигации других стран ЕМ торговались практически нейтрально, и лишь некоторые выпуски были в небольшом плюсе. Российские же бумаги смотрелись лучше аналогов и смогли умеренно подорожать, хотя еще накануне были в отстающих. Так, рост их котировок составил 0,2–0,4 п.п., суверенная кривая доходности опустилась на 2–3 б.п. По итогам недели изменения на рынке также были минимальными: длинные выпуски немного подешевели (на 0,1–0,3 п.п.), тогда как выпуски RUSSIA’29 (YTM 3,9%) и RUSSIA’35 (YTM 4,3%), напротив, чуть подросли в цене – на 0,1 п.п. и 0,3 п.п. соответственно, отчасти восстановив свои позиции, утраченные после доразмещения неделей ранее. Евробонды других развивающихся рынков на прошлой неделе торговались разнонаправленно. Договоренность США и Китая возобновить переговоры уже привела к небольшому повышению доходности UST10, которое еще может продолжиться. К тому же, ФРС, вполне возможно, не будет торопиться со снижением ставки в конце месяца (31 июля), что также может разочаровать рынки. Но повышение доходности UST будет отчасти компенсировано ростом спроса на активы ЕМ и повышением цен на нефть.