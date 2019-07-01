Одним из главных итогов последнего саммита G-20 стало заявление российского Президента В.Путина о том, что с Саудовской Аравией достигнуты договоренности о пролонгации соглашений ОПЕК+. Как сказал В.Путин, принципиальное согласие достигнуто, а в дискуссионном поле пока остаются сроки соглашения – шесть или девять месяцев.

Уже сегодня на открытии торгов в Азии фьючерсы на нефть отреагировали на заявления российского Президента ростом на 2.5 проц. Понятно, что пока это спекулятивная реакция на возможную пролонгацию соглашений ОПЕК+, но главным для игроков на нефтяном рынке остается правильная оценка перспектив мировой экономики, на основании чего можно предсказывать уровень спроса на энергоносители. На данный момент общий консенсус базируется на том, что темпы роста мировой экономики будут снижаться, а спрос на нефть стагнировать.

Международное энергетическое агентство в июне снова снизило прогнозы по темпам роста спроса на нефть на 100 тыс. барр. до 1.2 млн. барр. в сутки. Ранее оценку спроса на нефть в 2019 году понижали и в ОПЕК. В организации полагают, что рост мирового спроса на нефть составит 1,14 млн баррелей, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза. Вся последняя глобальная макроэкономическая статистика говорит о том, что охлаждение в мировой экономике перерастает в спад. Большинство показателей активности в промышленности PMI во многих странах находятся ниже критической отметки в 50 пунктов. В таких условиях со стороны ОПЕК и России единственно правильным решением было бы сохранить прежние соглашения и придерживаться сокращения добычи на 1.2 млн. барр.

Судя по всему, в Саудовской Аравии отчетливо осознают сложность ситуации в мировой экономике, уже сейчас страна перевыполняет принятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+: текущий уровень добычи 9.7 при планке 10.3 млн. барр. в сутки согласно ОПЕК+. Скорее всего, пролонгацию договоренностей поддержат все страны. Для Ирана, который находится в особых условиях из-за американских санкций, будут сделаны исключения. Вопрос о сроках пролонгации в данной ситуации не выглядит принципиальным, тем более потому, что на декабрь намечен очередной саммит ОПЕК +.