Рынки акций начали неделю в позитивном ключе на фоне новостей о достижении промежуточных договоренностей в торговых переговорах между США и Китаем, а также обнадеживающих комментариев по итогам встречи Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Вместе с тем необходимо смотреть на перспективу, поскольку странам предстоит согласовать целый ряд важных вопросов в области торговой политики. Достигнутые договоренности заключаются лишь в том, что введение новых пошлин на китайский импорт стоимостью 300 млрд долл. отложено на неопределенный срок, Китай вновь может покупать сельскохозяйственную продукцию из США, а американским компаниям разрешается продавать свою продукцию китайской Huawei при условии, что это не нарушает национальную безопасность. Однако и этих итогов достаточно для снижения опасений инвесторов, что страны окончательно откажутся от дальнейших торговых переговоров, а это, в свою очередь, подстегнет наступление рецессии в мировой экономике. Следует отметить, что индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в июне показали самый сильный месячный прирост с 1938 г. и 1955 г. соответственно.

Между тем разногласия между США и Китаем продолжают негативно влиять на мировую торговлю: объемы экспорта в ведущих странах-экспортерах, в том числе в Германии, Южной Корее и Сингапуре, снижаются, коммюнике по итогам саммита «большой двадцатки» содержит указания на риски ухудшения ситуации в мировой экономике, а статистика из крупнейших экономически развитых стран в последнее время оказывается хуже ожиданий. В частности, данные индексов PMI Китая за июнь указывают на отсутствие роста экономической активности (а некоторые из их компонентов снизились до новых минимумов в текущем цикле). На этой неделе будут опубликованы индексы PMI Японии, еврозоны и Великобритании, а также индекс ISM США. Индикаторы экономической активности азиатских стран также ослабевают: индекс PMI обрабатывающих отраслей Южной Кореи опустился до минимума за четыре месяца, при этом субиндекс объема выпуска показал самое значительное сокращение за последние четыре года. Аналогичный индекс Тайваня откатился до минимальной отметки с ноября 2011 г. Данные из других стран, вероятнее всего, покажут, что экономическая активность в лучшем случае остается без изменений. Таким образом, несмотря на заметное смягчение риторики ведущих центробанков, нет никакой уверенности, что во втором полугодии мы увидим существенное ускорение роста мировой экономики.

Некоторые эксперты высказывают опасения, что монетарная политика утратила свою эффективность, и простое закачивание дополнительной ликвидности в банковскую систему с целью оказания поддержки банкам, как в случае с еврозоной, или продолжение политики отрицательных процентных ставок, которой придерживаются ЕЦБ и Банк Японии, неспособно подстегнуть кредитную активность или стимулировать рост экономики. Неудивительно, что на фоне снижения реальных доходностей и растущей уверенности инвесторов в том, что ведущие центробанки будут вынуждены возобновить программы количественного смягчения, цена на золото поднялась до 6-летнего максимума. В то же время в условиях рекордно низких доходностей суверенных облигаций и рекордно высокого объема госдолга, имеющего отрицательную доходность (13 трлн долл.), совсем не факт, что возобновление количественного смягчения даст хоть какие-то результаты.

Между тем торговое перемирие между США и Китаем дает Федрезерву некоторое дополнительное пространство для маневра, позволяя не спешить с агрессивным снижением процентных ставок, которое закладывали инвесторы. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что снижения ставки по федеральным фондам на 50 бп, о котором, как ожидалось, Комитет по операциям на открытом рынке объявит по итогам заседания в конце июля, скорее всего, не будет. В свою очередь зампред ФРС Ричард Кларида сегодня заявил, что в связи с усилением неопределенности в экономической сфере Федрезерв намерен предпринимать необходимые шаги для поддержания дальнейшего роста экономики США (период непрерывного подъема которой в этом месяце становится уже самым продолжительным за всю историю страны).

Опубликованное в пятницу значение дефлятора PCE, на которое ФРС ориентируется в качестве основного индикатора инфляции, в мае не изменилось, составив +1,6% г/г. Дальнейшее снижение данного индикатора, возможно, вынудило бы ФРС пойти на более активные меры. Впрочем, динамика инфляционных свопов на 5 лет через 5 лет и так указывает на снижение инфляционных ожиданий, которые приближаются к территории дезинфляции или даже мягкой инфляции. Это, правда, идет вразрез с динамикой цен на нефть, которые растут в ожидании итогов стартовавшей в Вене встречи ОПЕК по вопросу продления еще на полгода соглашения о сокращении добычи. Баррель нефти Brent в настоящий момент торгуется вблизи отметки 67 долл., примерно соответствующей 50-, 100- и 200-дневной скользящим средним. Однако в текущих экономических условиях рост цен на нефть ведет, скорее, к снижению инфляции, нежели к ее росту. В США повышение цен на бензин может снизить уверенность потребителей и способствовать падению реальных располагаемых доходов. Реальная доходность UST сейчас составляет 0,3%, то есть рынок облигаций сигнализирует о «бесконечной стагнации» в ведущих мировых экономиках. Заключенное торговое перемирие привело лишь к незначительному повышению ставок LIBOR и доходности 2-летних UST. Однако долгосрочный нисходящий тренд в ставках LIBOR и доходностях UST сохраняется.

Банк международных расчетов (БМР), также известный как центробанк для центробанков, только что опубликовал свой ежегодный доклад. Глава БМР Августин Карстенс заявил, что настало время «запустить все двигатели», отметив при этом необходимость оптимизации бюджетной и макропруденциальной политики, а также проведения структурных реформ. Карстенс обращает внимание на то, что за долгий период мягких финансовых условий появилось много уязвимых мест, таких как высокий уровень задолженности домохозяйств во многих ведущих экономиках, а также «очевидные признаки» перегрева в корпоративном секторе. В настоящий момент объем рынка кредитования компаний с высокой долговой нагрузкой составляет 3 трлн долл., что сопоставимо с размером рынка обеспеченных долговых обязательств (CDO) накануне кризиса сабпрайм-ипотеки.

Политика дешевых денег всегда в конечном итоге приводит к перегревам финансовых рынков и последующим финансовым кризисам. Неспособность ведущих центробанков (в особенности ЕЦБ и Банка Японии) нормализовать денежно-кредитную политику в конце концов заставит регуляторов прибегнуть к более радикальным мерам, которые по своей сути не будут ничем отличаться от монетизации долга. В некоторых странах очевидным ответом могло бы стать проведение стимулирующей бюджетной политики, однако возможность этого зависит от величины долга в процентном отношении к ВВП и параметров бюджета. Центробанкам придется терпимее относится к увеличению бюджетных дефицитов и более высоким уровням долга. Сейчас размер мирового долга в процентном отношении к глобальному ВВП находится на рекордно высоком уровне. Помочь преодолеть проблему высокого уровня долга или хотя бы смягчить ее могли бы более высокие темпы экономического роста и инфляции. Остается понять, как этого добиться.