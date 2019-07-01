Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай в условиях неопределенности торгового спора между США и КНР.

Mac Pro был единственным крупным продуктом Apple, произведенным на территории США. Сегмент MacBook занимает в структуре бизнеса компании второе после смартфонов место. Согласно последнему квартальному отчету, продажи ноутбуков формируют 9,5% выручки Apple. Китай — важный для Apple рынок, где она получает почти 20% своего консолидированного дохода.

Считаю, что перенос сборки Mac Pro из США в Китай поможет сократить расходы на доставку компонентов. Завод в Шанхае расположен ближе к азиатским поставщикам компании. Рабочая сила в Китае по-прежнему считается одной из самых дешевых в мире. Более того, налоговая субсидия компании в Техасе подходит к концу, поэтому производство в Китае будет менее затратным. На мой взгляд, перенос производства в период торговой войны между США и КНР указывает на уверенность технологического гиганта в том, что торговый спор может быть решен в ближайшем будущем, после того как лидеры двух стран на саммите G20 договорились о возобновлении переговоров.

Тем не менее при эскалации торгового конфликта переносить производство в Китай для Apple нецелесообразно, поскольку в этом случае усилится ценовая конкуренция со стороны местных производителей и повысится давление на международную торговлю. В результате валовая прибыль компании может снизиться на 4 п.п.

Таргет по акции Apple до конца первого квартала 2020 года — $226, потенциал роста — 14%. Рекомендуем выставить стоп-лосс на уровне $191.



