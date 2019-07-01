На прошлой неделе глобальные рынки продемонстрировали позитивную динамику на фоне роста ожиданий о благоприятном исходе переговоров президентов США и Китая на встрече лидеров G20 в Японии. Слабые макроэкономические данные из США, Китая и Европы были интерпретированы как повод для продолжения снижения ключевых ставок. На этом фоне цены на сырье продолжили восходящее движение.

По итогам встречи в минувшую субботу в рамках G20 президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о возобновлении переговорного процесса. Д. Трамп пообещал пока не ужесточать импортные пошлины в отношении китайских товаров, однако об отмене введенных ранее тарифов не говорилось. Китай, в свою очередь, высказался о планах увеличить импорт сельскохозяйственной продукции из США. Также американская сторона согласилась частично отменить санкции против китайской корпорации Huawei.

Хотя сторонам удалось сдвинуть процесс с мертвой точки и создать временные предпосылки, благоприятные для фондового рынка, урегулировать долгосрочные противоречия они не смогли. На этом фоне глобальные рынки показали разнонаправленную динамику: американский индекс S&P 500 снизился на 0,3%, европейский Stoxx Europe 600 не изменился, индекс развивающихся стран MSCI EM прибавил 0,2%. Ключевые индексы АТР также не показали единого тренда: японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,8%.

Российский рынок

Российский рынок акций завершил последнюю неделю июня умеренно положительной динамикой на фоне продолжающегося сезона дивидендных выплат, а также сохраняющегося спекулятивного спроса на рынке, которому способствовали ожидания оптимистичных новостей с саммита лидеров глав государств G20.

Основные российские фондовые индексы РТС и МосБиржи выросли за неделю на 0,4% и 0,2% соответственно. Национальная валюта удержалась вблизи отметки 63 рублей, подешевев лишь на 0,3% относительно американского доллара.

Значимых новостей о результатах встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 не последовало. Большая часть дискуссий для широкой публики не раскрывалась.

Российский рынок также следовал глобальному тренду. Рост нефти и политическая стабильность выступили основными факторами поддержки. Мы по-прежнему благоприятно оцениваем динамику российского рынка в рамках глобального позитивного отношения к рисковым активам.

Нефть и драгметаллы

Нефтяные котировки Brent завершили неделю ростом, прибавив 2,1%. Важной новостью стала договоренность России и Саудовской Аравии о поддержке пролонгации соглашения ОПЕК+ не на шесть, а на девять месяцев. Теперь эта договоренность должна быть окончательно утверждена в ходе совещания стран участников ОПЕК+ в Вене (1-2 июля). По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране упали за неделю на 12,78 млн барр. при ожиданиях их сокращения только на 2,87 млн барр. Оценка API зафиксировала снижение запасов на 7,55 млн барр.

Нефть подорожала, и мы ожидаем дальнейшего роста в диапазон $64,5-68,5/барр. Brent. После положительного исхода переговоров в Японии золото продолжит коррекцию. Базовые и драгоценные металлы могут вырасти в цене на ожиданиях стабилизации экономического роста в Китае.