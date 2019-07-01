Замедление инфляции создает благоприятные условия на рынке рублевого долга
Основное ожидаемое событие прошлой недели – саммит G20 – принесло сразу несколько положительных новостей для рынка. Во-первых, соглашение между Китаем и США о продолжении переговоров, в рамках которого США согласились пока не вводить дополнительные пошлины на китайские товары, а также решили снять ограничения на торговлю американских компаний с китайской Huawei. Во-вторых, соглашение о продлении сделки ОПЕК+, в-третьих – уже на более локальном уровне – мягкий комментарий Трампа о поставке комплекса С-400 Турции.
Рынки облигаций развивающихся стран уже закладывали позитивный исход переговоров в преддверии саммита на прошлой неделе, при этом лидером роста стал рынок Турции, где инвесторы продолжают переоценивать риски инвестиций после завершения выборов мэра Стамбула.
Дополнительной позитивной новостью для рынков стало подписание соглашения о свободной торговле между несколькими латиноамериканскими странами и Евросоюзом, что еще не сказалось на оценке активов. Важным фактором для рынка в ближайшее время станет дальнейшая траектория доходностей казначейских облигаций, т.к. на фоне большого количества позитивных новостей ожидания инвесторов по количеству снижений ставки ФРС в этом году могут быть пересмотрены в меньшую сторону.
На прошлой неделе цены рублевых облигаций изменились несущественно.
Цена на нефть несколько выросла. Инфляция год к году, по нашим подсчетам, составляет сейчас 5%, продолжая потихоньку замедляться и создавая благоприятные условия на рынке рублевого долга.
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 июня составляла 30% (номинальный объем – 2,462 трлн рублей) при общем объеме рынка ОФЗ в 8,2 трлн рублей. Месяцем ранее (по состоянию на 1 мая) при общем объеме рынка в 8,073 трлн рублей номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 2,242 трлн рублей, или 27,8%.
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