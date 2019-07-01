Движения цен на нефть на неделе были довольно сдержанными, Brent прибавила 2%, WTI +2,8% на фоне проходившей в Осаке встречи G20. Также рынок находился в ожидании заседания ОПЕК+ в начале июля. Спред между ценами Brent и WTI сузился, так как вышедшие данные по изменению запасов нефти в хранилищах США показали сильное снижение. Однако запасы все еще остаются на исторических максимумах, что наверняка будут учитывать участники ОПЕК+ в ходе предстоящего заседания.

На текущий момент ОПЕК+ выступает за сохранение сделки по сокращению добычи на последующие шесть месяцев. Заметна активная позиция Ирана, которая демонстрирует, как сильно страна нуждается в продлении сделки. Добыча нефти в Иране снижается и уже достигает 2 млн баррелей в сутки, что значительно ниже уровня 2,8 млн баррелей, когда страна была под санкциями США в течение продолжительного времени. Таким образом, положение дел для Ирана на данный момент можно назвать драматическим. Мы полагаем, что сделка будет одобрена на следующие шесть месяцев.

На фоне этих новостей цены на нефть постепенно растут. Но решение по продлению срока сделки вряд ли приведет к большому движению, так как, по сути, уже заложено в ценах. Мы полагаем, что цена Brent может подняться до 70 долл. за баррель, однако вряд ли преодолеет эту отметку в ближайшей перспективе.

Рынок промышленных металлов также чувствовал себя достаточно спокойно в преддверии встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20, которая, по сути, привела к некоторой оттепели в торговых отношениях. Несмотря на снижение активности в строительном секторе Китая, сталь на неделе росла в цене. Такое расхождение может привести к снижению цен на китайскую сталь.

Цена на медь может перестать расти после того, как чилийская добывающая компания Chuquicamata вернулась к полной операционной деятельности после двухнедельного простоя из-за переподписания контракта с Codelco, входящей в топ-3 производителей меди. В любом случае, если коррекция и случится, мы сохраняем позитивный взгляд на этот металл в долгосрочной перспективе. Цены будут поддерживаться за счет высокого спроса и невысокой диверсификации производителей.

Золото показало рост еще на 0,5% за неделю и достигало уровня 1428 долл. за унцию. Глобальная экономика находится на поздней стадии делового цикла и постепенно начинает замедляться, что увеличивает макроэкономические и рыночные риски. При этом ФРС явно не будет в этом цикле повышать ставку, и следующим ее изменением будет снижение. Но вот на относительно коротком отрезке очень вероятна коррекция, которая может быть вызвана, во-первых, снижением геополитической напряженности, а во-вторых, тем, что сейчас в цены активов заложено очень агрессивное снижение ставки ФРС в этом году, что не вяжется с выходящей макростатистикой.

Рубль подешевел к доллару на 0,4%, что укладывается в рамки обычной рыночной волатильности.