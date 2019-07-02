По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.77%, закрывшись на отметке 2964.33 пункта и обновив исторический максимум, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0.44%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1.06%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта — до 2,04%.

Временное перемирие в "торговой войне", а также частичное снятие ограничений с китайской компании Huawei на старте новой недели подстегнули рост акций технологического сектора во главе с Apple. Однако стоит отметить, что большая часть позитива от встречи Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20, похоже, отыграна, и теперь рынки переключат свое внимание на июльское заседание ФРС и сезон отчетов американских компаний.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,74%, закрывшись на отметке $65,22. Мажорные настроения на глобальных рынках, продиктованные итогами саммита "большой двадцатки", в первой половине торгов понедельника привели к бурному росту цены фьючерсных контрактов Brent и WTI. Однако закрепить успех игроки на повышение так и не смогли, в связи с чем линии обороны «быков» теперь расположены на отметках $64.80 и $64.

Решение ОПЕК продлить сделку на девять месяцев не явилось сюрпризом для рынка, тем не менее, в долгосрочной перспективе оно будет оказывать благоприятное влияние на балансировку спроса-предложения на мировом рынке нефти.

Сегодня игроки будут ждать еженедельной статистики от Американского института нефти. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ждут снижения запасов сырой нефти на 2.15 миллионов баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1.29%, закрывшись на отметке 2801,47 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2790 п. и 2760 п. Сопротивление находится на уровне 2820 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 137000 и 135000 п. Сопротивление — 139000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,96, потеряв 0.27% по отношению к американскому доллару. Прозрачные намеки крупнейших мировых центробанков на смягчение монетарной политики в июне привели к росту активности нерезидентов на российских фондовых и долговых площадках, что способствовало укреплению рубля. В июле негативное влияние на курс национальной валюты могут оказать фиксация прибыли на российском рынке акций, конвертация дивидендных выплат нерезидентами, а так же смена конъюнктуры на мировых финансовых рынках. В связи с чем до августа рубль может провести в диапазоне 62-65 по отношению к доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 62.80 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63.35 и 63.80.