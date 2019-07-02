Российский рынок акций ожидаемо начал неделю с уверенного роста, отыгрывая позитивные новости с саммита G20. Таким образом, подъем индекса МосБиржи продолжается уже восьмую неделю подряд. Накануне его котировки поднялись в диапазон торможения 2800-2810 п. Это зона выступает областью сопротивления, которая отделяет от перестановки ориентиров в сторону 2850 п.

В данный момент перекупленность на недельном графике индекса по индикатору RSI является максимальной с 2011 г. Рынок выглядит явно перегретым и нуждается в технической коррекции. Кроме того, на осцилляторах дневного графика уже сформированы классические «медвежьи» дивергенции, указывающие на близость разворота.

Стоит отметить, что рост на нашем рынке проходит в формате ускорения лишь в нескольких голубых фишках. Нельзя сказать, что подъем идет широким фронтом. Например, из акций крупных компаний продолжают находиться под давлением бумаги АЛРОСА на фоне не самых сильных данных о продажах алмазов. И хотя долгосрочный взгляд на перспективы компании умеренно позитивный, допускаем сохранение локальной слабости. Интересный момент для покупки может появиться при спуске к 80-81 руб.

Среди крупных фишек пока также не наблюдается соразмерного с динамикой индекса роста в акциях ВТБ, Роснефти, Новатэка, Магнита, НЛМК.

Значительную часть подъема накануне спровоцировал Газпром. Акции выросли на 5,4%, показав лучшую динамику среди ликвидных фишек. Учитывая самый высокий вес Газпрома, из общего роста индекса МосБиржи (+1,29%) бумаги газового гиганта обеспечили 0,85% роста рынка, то есть более половины вчерашнего подъема. В данный момент котировки находятся около 245 руб. Присоединяться к существующей волне роста уже поздно. В нефтегазовом секторе есть ряд более интересных инструментов. Положительный взгляд сохраняем по бумагам Роснефти, Газпром нефти, Лукойла.

Что касается Новатэка, то здесь складывается не самая «бычья» картина. Накануне в акциях наблюдались крупные продажи. Важная область поддержки находится около 1270-1285 руб. В случае ее пробоя далее возможно ускорение вниз вплоть до 1190-1200 руб.

Внушительный подъем в понедельник показали акции Интер РАО (+3,8%), отскочившие к 4,7 руб. Ожидания по среднесрочным и долгосрочным перспективам этого инструмента остаются положительными. Что касается краткосрочных перспектив, то, на мой взгляд, ближайший ориентир расположен около 4,85-4,9 руб.

А вот по привилегированным акциям Сургутнефтегаза локальное ралли уже выглядит избыточным. Столь бурный рост по мере приближения к дивидендной отсечке (16 июля) выглядит неоправданным. Выплаты по итогам 2019 г. при текущем курсе USD/RUB будут кратно ниже, так что на устойчивое восстановление после дивидендного гэпа сложно рассчитывать. Считаю, что фиксация длинных позиций в привилегированных бумагах Сургутнефтегаза на фоне бурного роста выглядит оправданным решением.

Американский рынок акций также встретил итоги саммита G20 ростом. Однако если у нас мы видели постепенный подъем в течение торговой сессии, то за океаном максимумы пришлись на первый час торгов, после чего индексы сползали вниз. Индекс S&P 500 при этом все-таки успел переписать исторические максимумы.

Вчера мы уже отмечали, что в действительности позитив от продления торговых переговоров между США и КНР может быть кратковременным. В ближайшие пару сессий допускаем начало смены рыночных настроений. В СМИ вновь может начать обсуждаться то, что окончательного компромисса между Пекином и Вашингтоном по-прежнему нет, а все предыдущие продления обсуждения данного вопроса ни к чему не приводили. Кроме того, на первый план могут выйти проблемы замедления мировой экономики. Индексы деловой активности PMI в промышленности Еврозоны, Великобритании, США и других стран в последние дни подают очень тревожные сигналы слабости.

А что такое замедление экономики в глобальном масштабе? Это в конченом счете цепное снижение спроса на продукцию и сырьевые товары, что негативно для металлургов, угольщиков, нефтяников, химиков и т.д. В то же время – это сигнал мировым ЦБ для смягчения денежно-кредитной политики.

На рынке нефти тем временем в центре внимания оказалась встреча стран ОПЕК+. Достигнута договоренность о продлении сделки по коллективному сокращению добычи на 9 мес. Сначала участники рынка положительно восприняли эти новости, но затем вновь активизировались продавцы, вернув котировки Brent чуть ниже $65. Учитывая сезонный рост спроса на нефть, сделку ОПЕК+, а также паузу в увеличении добычи в США, в среднесрочной перспективе есть основания рассчитывать на восстановление цены Brent до уровней около $70.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник начали корректироваться вниз. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 растут всего лишь на 0,03%, нефть Brent в минусе на 0,18%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом с уровнем понедельника.