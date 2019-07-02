Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2800 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 п.

После нейтрального открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние безыдейной консолидации. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистки сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных котировок.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.29%) и РТС (+1.53%) завершили торги с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок акций не сумел избежать эйфории, охватившей фондовые рынки в Азии, Европе и в США. Мы наблюдали реакцию на итоги завершившегося саммита «Большой двадцатки», в ходе которого лидеры США и Китая договорились о возобновлении двусторонних переговоров по спорным торговым вопросам.

Еще одним значимым событием минувшего дня стало решение членов международного нефтяного картеля ОПЕК о продлении действующего соглашения по поводу ограничения уровня добычи нефти на 9 ближайших месяцев. Сегодня ожидается присоединение к этому решению других участников нефтяной сделки, не входящих в ОПЕК.

Указанная новость была вполне ожидаемой. Поэтому она не сумела поддержать нефтяные котировки вблизи месячного максимума во второй половине дня. Однако это не испортило настроения участникам локальных торгов. Более того, индекс МосБиржи сумел в очередной раз обновить свой исторический максимум, ненадолго превысив отметку 2813 п., что стоит трактовать как позитивный технический сигнал. Как мы видим, сезон дивидендных отсечек пока что не стал препятствием для среднесрочного подъема российского рынка акций.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 24 п. или около 1.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного подъема индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-6% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером прироста среди голубых фишек выступили акции Газпром (GAZP RM, +5.44%). Они сильно подорожали на повышенных оборотах. Вероятно, одним из стимулов для активизации покупок в указанных бумагах послужило повышение регулируемых цен на газ для промышленных потребителей и для населения на 1.4% с 1 июля 2019 года. Еще одной важной корпоративной новостью стало известие о том, что маршрут газопровода «Северный поток-2» будет изменен. Он пройдет в обход территориальных вод Дании. Таким образом, двухлетнее политическое препятствие для реализации указанного газопроводного проекта оказалось устранено.

Акции Yandex clA (YNDX RM, +3.20%) сильно повысились в цене, несмотря на сообщение о том, что пять крупных интернет ресурсов считают, что поисковая система ограничивает доступ к ним, нарушая тем самым закон о конкуренции. Известно, что некоторые компании готовы обратиться с жалобой в ФАС по этому поводу. Очевидно, участники торгов восприняли указанную ситуацию как свидетельство сильных рыночных позиций IT-холдинга. Вчера акции «Яндекса» вплотную приблизились к ближайшему значимому сопротивлению, расположенному в районе 2500 руб. В случае уверенного пробоя указанного уровня в них сформируется технический сигнал для дальнейшей среднесрочной игры на повышение.

Бумаги АФК Система (AFKS RM, +3.06%) в течение трех торговых дней ускорили свое почти двухмесячное повышение. Вчера они сумели преодолеть важный психологический и технический ценовой уровень 10 руб. Стимулом для этого выступил ряд позитивных корпоративных новостей эмитента. В частности, в ходе недавнего общего собрания акционеров была утверждена выплата скромных дивидендов в размере 0.11 руб. на акцию. Компания планирует в текущем году сократить свою долговую нагрузку на 70 млрд руб., после чего дивидендные выплаты могут существенно увеличиться. Подобный сценарий возможен в случае продажи одного из активов эмитента. В частности, «Система» обсуждает продажу АО «Башкирская электросетевая компания» (БЭСК).

Существенно хуже рынка закрылись бумаги Новатэк (NVTK RM, —2.41%). Они сменили свой непродолжительный утренний прирост на довольно глубокую просадку. С технической точки зрения мы наблюдали в этих акциях коррекционный откат после обновления исторического максимума. Они отыграли недавнюю новость о том, что ПАО «НОВАТЭК» подписало договор о продаже 10% в газовом проекте «Арктик СПГ 2» консорциуму японских компаний.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.3%. Японский Nikkei225 прибавил 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением.