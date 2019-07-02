Вчера российский рынок акций ожидаемо обновил исторический максимум и даже сумел закрыться выше отметки 2800 пунктов по Индексу Мосбиржи. В очередной раз ни на чем выстрелил «Газпром», прибавив по итогам дня более 5%. Возможно, бумагу подбирают под дивиденды, учитывая, что «Газпром» почти всегда быстро закрывает дивидендный гэп.

Однако покупать «Газпром» сейчас опасно, поскольку акция сильно перекуплена, да и коррекция всего рынка может начаться в любой момент. Шортить совсем страшно – уже много «медведей» в «Газпроме» были убиты таким выносами, какой мы наблюдали вчера.

Американский рынок акций, открывшись в понедельник гэпом вверх, не стал продолжать восходящую динамику, а перешел к снижению. Это негативный фактов для всех рынков, указывающий на слабость покупателей.

Сегодня с утра американские фьючерсы торгуются вблизи вчерашнего закрытия, очень слабо подрастает нефть. Поэтому мы ждем открытия российского рынка акций около нуля. Но затем, если внешний фон не начнет улучшаться, вполне возможна фиксация прибыли на сильно перекупленном российском фондовом рынке.

В любом случае мы рекомендуем сокращать длинные позиции, поскольку на новостном горизонте не видно поводов для роста. Последний из них – саммит G-20 – был отыгран вчера.

Впрочем, наш рынок может поддержать нефть. Вчера котировки «черного золота» мощно выросли в ходе азиатской сессии, но с открытием фондовой Америки резко пошли вниз. Причин для падения не было, наоборот, страны ОПЕК согласились продлить сделку по сокращению добычи до 2020 года. Скорее всего, вчера вечером мы увидели очередную спекулятивную и непредсказуемую «медвежью» атаку со стороны какого-то очень крупного игрока.

Однако рост спроса на топливо в сезон отпусков прежде всего в США должен вызвать увеличение потребления нефти. В совокупности с решением ОПЕК (к которому сегодня должны присоединиться другие крупнейшие нефтедобывающие страны) это все-таки должно вывести нефтяные цены в район 70 долларов за баррель.

Пара доллар-рубль вчера снизилась на полпроцента и ушла под отметку 63, несмотря на укрепление доллара к основным мировым валютам. Основное движение произошло во второй половине торгов, что может являться свидетельство повышенного спроса на российскую валюту со стороны зарубежных инвесторов. Сегодня с утра внешний фон для рубля выглядит нейтральным.