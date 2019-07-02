Торговое «перемирие» между США и Китаем, заключенное в ходе саммита G20 в Японии, стало стимулом роста практически для всех финансовых рынков. Один из немногих активов, который отреагировал на новость падением, было золото. Цены на драгоценный металл снизились после новостей о встрече Трампа и Си Цзиньпина почти на $20/тройскую унцию. Такая динамика обусловлена тем, что золото, являясь «защитным» активом, как правило, снижается в цене, когда растет спрос инвесторов на рискованные активы, как происходит в эти дни.

Тем не менее, 2019 год для золота проходит в исключительно позитивном ключе. На волне роста беспокойства инвесторов в отношении перспектив глобальной экономики золото, наконец, показало рост и достигло максимальных уровней с 2016 года, пробило уровень сопротивления на отметке $1360/тр. унцию и преодолело психологически значимый уровень в $1400 за тройскую унцию. За первую половину 2019 года рост золота составил 7,67%, даже с учетом последней просадки.

И мы полагаем, что это не предел. Цикл роста ставок в США неуклонно приближается к своему завершающему этапу. Уже после того, как рынок, наконец, учтет все реалии монетарной политики, чувствительность золота к динамике доллара станет менее выраженной. А когда на рынке полностью сформируются ожидания ослабления монетарной политики, то прогнозы роста золота могут наконец реализоваться в полной мере. Тем более, что беспокойство в отношении глобальной экономики, судя по последним макроэкономическим данным, не беспочвенны. Возобновление роста золота произойдет не в самое ближайшее время.

Пока «перемирие» прервало золотой повышательный тренд, и мы не исключаем отката цен к уровням предыдущего сопротивления на $1360/тр. унцию. Возобновления роста цен на золото ждем при исполнении давней мечты Трампа – постепенной девальвации доллара.

Наш прогноз на конец 2019 года — $1475/тр. унцию.



