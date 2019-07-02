Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок несколько ухудшились.

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились ростом трех основных индексов на 0,4-1% после новостей о заключении торгового перемирия между США и Китаем, а также ряда уступок сторон в отношении друг друга. Индикатор S&P500 в течение сессии достиг исторического максимума 2977 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,1%. Не успев толком разрешить торговый вопрос с КНР, власти США переключились на рассмотрение возможности ввода дополнительных импортных пошлин на европейские товары, о чем сообщили в торговом управлении страны.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7% на волне общемирового оптимизма.

На торгах в Азии утром преобладает коррекционное снижение. Японский Nikkei 225 потерял менее 0,1%. На биржах Китая индексы падают в пределах 0,5%. Рынки корректируются после уверенного роста накануне, обеспеченного возобновлением торговых переговоров КНР и США. Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что стороны продолжают обсуждать насущные торговые вопросы.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют около 0,5% после умеренного повышения накануне, в ходе которого цены, однако, отступили от максимумов дня. Котировки Brent вновь находятся ниже сопротивления 66 долл, а WTI расположены ниже 60 долл. Закрепление выше данных отметок необходимо для дальнейшего краткосрочного роста. Первый день заседания ОПЕК завершился весьма результативно – страны решили продлить сделку по сокращению нефтедобычи еще на 9 месяцев вместо ожидавшихся 6 месяцев. Кроме того, несмотря на недовольство Ирана, был разработан проект хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+, который во вторник должен получить одобрение от стран, не входящих в картель. Реакция нефтяного рынка на новости пока что является сдержанной.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги понедельника уверенным повышением, в ходе которого смогли устоять выше психологически важных отметок 2800 и 1400 пунктов соответственно. В течение сессии индикаторы обновили исторический и годовой максимум, вновь войдя в зоны перекупленности дневных графиков. Ближайшими поддержками для индексов выступают отметки 2780 и 1390 пунктов – их преодоление служило бы сигналом в пользу ускорения возможной нисходящей коррекции.

Рубль накануне также укрепился к доллару и евро. Пара доллар/рубль опустилась чуть ниже отметки 63 руб. В целом доллар остается под давлением сопротивления 63,65 руб, которое ограничивает потенциал его краткосрочного роста. Пара евро/рубль упала в район годового минимума 70,97 руб, устояв чуть выше отметки 71 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под некоторым давлением ввиду ослабления оптимизма за рубежом и неспособности нефтяных цен преодолеть ближайшие сопротивления. В течение дня индексы могут консолидироваться или пытаться вернуться к росту при улучшении внешнего фона. Одно можно сказать точно – причин для серьезного нисходящего движения на рынке РФ, несмотря на перекупленность, пока не наблюдается.