Золотодобывающий Полюс планирует увеличить free float до 25-30%, заявил старший вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин в интервью FT. Сейчас free float Полюса — 20,54% акций. Последнее его увеличение произошло в апреле этого года, когда мажоритарий Полюса Polyus Gold International Limited, бенефициаром которого является Саид Керимов, продал на рынке около 3,8% акций за $390 млн. После размещения PGIL владеет около 79% акций. Казначейский пакет Полюса — 0,91%.

Для увеличения free float сейчас может быть благоприятный момент. На фоне роста цен на золото акции Полюса находятся на высоких уровнях. Правда, навес предложения в случае продажи в рынок может негативно отразиться на котировках Полюса, но при сильных фундаментальных факторах это будет носить временный характер.