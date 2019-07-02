Polyus: для увеличения free float сейчас может быть благоприятный момент
Золотодобывающий Полюс планирует увеличить free float до 25-30%, заявил старший вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин в интервью FT. Сейчас free float Полюса — 20,54% акций. Последнее его увеличение произошло в апреле этого года, когда мажоритарий Полюса Polyus Gold International Limited, бенефициаром которого является Саид Керимов, продал на рынке около 3,8% акций за $390 млн. После размещения PGIL владеет около 79% акций. Казначейский пакет Полюса — 0,91%.
Для увеличения free float сейчас может быть благоприятный момент. На фоне роста цен на золото акции Полюса находятся на высоких уровнях. Правда, навес предложения в случае продажи в рынок может негативно отразиться на котировках Полюса, но при сильных фундаментальных факторах это будет носить временный характер.
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