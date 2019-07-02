Индекс-провайдер FTSE объявил о повышении веса NLMK RX на 18% с учетом недавнего размещения акций. 

Вследствие данного шага вес НЛМК в составе российского субиндекса FTSE All-World Emerging повысится на 30 бп, до 2%. Мы ожидаем, что это приведет к пассивному притоку инвестиций в акции НЛМК в размере 15 млн долл., что соответствует 0,6x суммарного среднедневного объема сделок с ГДР и обыкновенными акциями компании за последний месяц. Хотя NLMK RX входит в состав индекса FTSE All-World Emerging, более трети позиций ETF-фондов Vanguard сосредоточено в ГДР, а следовательно, на локальные акции приходится менее одной трети.