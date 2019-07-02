Страны ОПЕК договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев, до 31 марта 2020 г. Соответствующую рекомендацию вынес мониторинговый комитет ОПЕК+, а окончательное решение будет принято сегодня на заседании ОПЕК+. По словам министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, договоренность предполагает сохранение действующих ограничительных квот по добыче, однако в случае более стремительного роста спроса участники соглашения могут рассмотреть их смягчение.

На наш взгляд, продление сделки ОПЕК+ уже заложено рынком после заявления о соответствующей договоренности между Россией и Саудовской Аравией, которое сделал президент Путин после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом аль-Саудом. По нашим расчетам, если квоты на добычу останутся без изменений, то по итогам 2019 г. общий объем российской добычи увеличится на 0,5–0,6% по сравнению с прошлым годом. В частности, Роснефть (включая Башнефть) и Лукойл могут повысить добычу на 1,0% и 0,8% соответственно; объем добычи Татнефти останется на уровне прошлого года, в то время как Газпром нефть и Сургутнефтегаз могут снизить добычу, по нашим оценкам, на 0,6% и 1,5% соответственно.



