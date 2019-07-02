Согласно данным ЦДУ ТЭК, в июне общий объем добычи нефти в России вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4% за счет увеличения добычи всеми интегрированными нефтяными компаниями. Наибольший рост продемонстрировали Татнефть (+1,7% м/м) и Роснефть (+1,2% м/м). Лукойл, Сургутнефтегаз и Газпром нефть повысили добычу на 0,5%, 0,4% и 0,4% соответственно, в то время как объем добычи Башнефти вырос всего на 0,1% м/м. Неинтегрированные производители сократили добычу нефти на 1,3% м/м.

Объем добычи газа в России в июне вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе консолидированная добыча Новатэка (включая СП) повысилась на 14,7% г/г. Роснефть и Лукойл сократили добычу газа на 8,8% г/г и 2,9% г/г соответственно, в то время как Сургутнефтегаз увеличил добычу на 1,4% г/г. Согласно информации Газпрома, за период с января по июнь объем добычи компании достиг 257,7 млрд куб. м, из чего следует, что в июне добыча газа составила 36 млрд куб. м (+0,8% г/г).

Отметим, что рост добычи нефти в июне, скорее всего, отражает эффект низкой базы, обусловленный снижением добычи в мае из-за проблем с загрязнением нефти в трубопроводе Дружба. Относительно октября 2018 г., когда добыча была снижена в рамках соглашения ОПЕК+, в июне суммарный объем добычи нефти в России сократился на 264 тыс. барр./сут. (-2,3%). Учитывая, что в соответствии с условиями сделки российские компании согласились сократить добычу примерно на 228 тыс. барр./сут., по нашим оценкам, июньское снижение превысило согласованный размер на 16%. Согласно нашим расчетам, наибольший вклад в общее снижение добычи внесли Роснефть (-3,5% относительно октября) и Сургутнефтегаз (-3,5%). В то же время Газпром нефть, наоборот, повысила добычу по сравнению с октябрем прошлого года на 2,5% за счет увеличения на 3,3% м/м в апреле и на 4,6% м/м в мае.

Газпром увеличил добычу газа на 0,8% г/г в июне и на 2,4% за период с начала года, несмотря на сокращение экспорта в Европу. По информации газеты Коммерсант, рост добычи связан с более активными закачиванием газа в европейские хранилища компании. Консолидированная добыча газа Новатэком (включая долю компании в СП) в июне выросла на 15% г/г за счет проектов Япал СПГ (+230% г/г) и Арктикгаз (+1,5% г/г).