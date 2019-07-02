С окончанием периода налоговых выплат и наступлением финального этапа периода усреднения (июнь-июль) спрос на ликвидность начал снижаться. Запас свободных резервов банков составляет около 130 млрд руб., что является довольно комфортным уровнем для последней недели периода усреднения. Спрос на инструменты рефинансирования Казначейства также начал ослабевать. Банки по-прежнему в значительной степени полагаются на однодневное репо, при этом их задолженность по недельному репо сегодня сократиться вдвое, поскольку в рамках вчерашнего аукциона они рефинансировали всего 100 млрд руб.

Однодневные ставки вчера с самого утра начали снижаться, и к концу дня средневзвешенная ставка овернайт на межбанке опустилась до 7,36% (-19 бп). Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа снизилась на 22 бп, до 7,43%, при этом стоит отметить, что однодневный базис приблизился вплотную к нулевой отметке, тогда как еще в мае он держался в районе 30 бп. RUONIA в пятницу поднялась до 7,55% на фоне налоговых выплат и завершения второго квартала, но вчера она, как мы полагаем, вернулась в район 7,40%. На наш взгляд, однодневные ставки могут продолжить медленно снижаться по мере замещения средств Казначейства бюджетными средствами. В целом для соблюдения норматива банкам, по нашим оценкам, необходимо до конца периода усреднения поддерживать остатки средств на корсчетах на уровне 2,2 трлн руб. Поскольку текущий объем остатков на корсчетах составляет 2,4 трлн руб. и у банков есть определенный запас ликвидности, мы полагаем, что на сегодняшнем аукционе депозитов с ЦБ РФ спрос может вырасти.

Между тем ЦБ РФ объявил параметры размещения новых КОБР на следующие три месяца. Регулятор заметно снизил объем предложения: лимит размещения выпусков с погашением в октябре/ноябре составил 300 млрд руб., в декабре – 200 млрд руб. В настоящий момент общий объем КОБР в обращении составляет 1,7 трлн руб. С точки зрения ликвидности это означает, что в следующие три месяца в систему поступит в общей сложности 900млрд руб. ликвидности от погашения КОБР. Следующее размещение запланировано на 16 июля, что должно высвободить 200 млрд руб. ликвидности для банков. Между тем прогноз профицита ликвидности ЦБ РФ на конец 2019 г. в мае был сохранен на уровне 3,0–3,3 трлн руб. Мы полагаем, что во 2п19 ситуация с рублевой ликвидностью улучшится за счет сезонного увеличения бюджетных расходов и уменьшения предложения на первичных аукционах ОФЗ. За первые пять месяцев года профицит федерального бюджета уже достиг 1,15 трлн руб. при запланированных на весь год 1,9 трлн руб. На наш взгляд, в этой ситуации волатильность в однодневном сегменте денежного рынка может снова начать расти.

3-месячная ставка MosPrime вчера снизилась на 3 бп, до 8,0%, что, в свою очередь, спровоцировало снижение ставок процентных свопов на 5–6 бп по всей длине кривой. Ставки NDF и короткие ставки кросс-валютных свопов закрылись ниже на 3–4 бп, в то время как дальний конец кривой кросс-валютных свопов остался примерно на тех же уровнях, что и накануне.