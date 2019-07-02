Теханализ: "Магнит" - растут риски слома восходящего тренда
Третий месяц котировки плавно растут в рамках пологого среднесрочного up-тренда. Индикаторы тренда ADX и MACD указывают на боковик, что логично, поскольку уверенной тенденции на графике не наблюдается.
Цена поочередно тестирует границы восходящего канала (синие линии), намекая на похожий исход в ближайшее время. То есть после падения к нижней границе канала (сейчас около 3665 руб.) можно вполне ожидать отскока наверх с дальнейшим подъемом до верхней грани (текущее значение 3925 руб.).
Тем не менее, сужение внешних полос Боллинджера говорит о потенциальном развороте растущего тренда. В совокупности с тем, что восходящий канал представляет собой фигуру «клин» (более наглядно на недельном таймфрейме), повышаются шансы на пробой нижней границы тренда (3665 руб.). Ближайшей поддержкой в этом случае может стать 3443,5-3500 руб.
Дополнительным негативным фактором выступает «медвежья» дивергенция по стохастическому осциллятору. Однако отметим, что последняя дивергенция («бычья» формация) по стохастику, сформированная в первой половине июля 2018 г., раскрылась неудачно.
Таким образом, краткосрочная картина нейтральная. Восходящий тренд сопровождается умеренными рисками разворота вниз.
На недельном графике наблюдаем «загибание» долгосрочного нисходящего тренда, который возник еще в сентябре 2017 г. Уже практически год котировки находятся во флэте с примерным диапазоном 3310-4415 руб.
Несмотря на возникшее торможение фазы падения, импульсов роста также не видно. Осцилляторы подтверждают отсутствие «бычьих» или «медвежьих» настроений.
На мой взгляд, ожидать формирования долгосрочного up-тренда исходя из технической картины не стоит до преодоления зоны сопротивления 2475-4415 руб. При этом выход цены вниз из «клина» с последующей нисходящей динамикой скажет о слабости покупателей.
В случае возврата в долгосрочный падающий тренд котировки пробьют поддержку 3310 руб. с дальнейшим пилотированием в сторону удаленной отметки 2590 руб. До пробоя важных отметок, долгосрочная картина остается осторожно негативной.
Уровни поддержки: 3443,5 / 3310 / 2590
Уровни сопротивления: 3940 / 4275 / 4415 / 5260
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190702/830124224.html