Третий месяц котировки плавно растут в рамках пологого среднесрочного up-тренда. Индикаторы тренда ADX и MACD указывают на боковик, что логично, поскольку уверенной тенденции на графике не наблюдается.

Цена поочередно тестирует границы восходящего канала (синие линии), намекая на похожий исход в ближайшее время. То есть после падения к нижней границе канала (сейчас около 3665 руб.) можно вполне ожидать отскока наверх с дальнейшим подъемом до верхней грани (текущее значение 3925 руб.).

Тем не менее, сужение внешних полос Боллинджера говорит о потенциальном развороте растущего тренда. В совокупности с тем, что восходящий канал представляет собой фигуру «клин» (более наглядно на недельном таймфрейме), повышаются шансы на пробой нижней границы тренда (3665 руб.). Ближайшей поддержкой в этом случае может стать 3443,5-3500 руб.

Дополнительным негативным фактором выступает «медвежья» дивергенция по стохастическому осциллятору. Однако отметим, что последняя дивергенция («бычья» формация) по стохастику, сформированная в первой половине июля 2018 г., раскрылась неудачно.

Таким образом, краткосрочная картина нейтральная. Восходящий тренд сопровождается умеренными рисками разворота вниз.

На недельном графике наблюдаем «загибание» долгосрочного нисходящего тренда, который возник еще в сентябре 2017 г. Уже практически год котировки находятся во флэте с примерным диапазоном 3310-4415 руб.

Несмотря на возникшее торможение фазы падения, импульсов роста также не видно. Осцилляторы подтверждают отсутствие «бычьих» или «медвежьих» настроений.

На мой взгляд, ожидать формирования долгосрочного up-тренда исходя из технической картины не стоит до преодоления зоны сопротивления 2475-4415 руб. При этом выход цены вниз из «клина» с последующей нисходящей динамикой скажет о слабости покупателей.

В случае возврата в долгосрочный падающий тренд котировки пробьют поддержку 3310 руб. с дальнейшим пилотированием в сторону удаленной отметки 2590 руб. До пробоя важных отметок, долгосрочная картина остается осторожно негативной.

Уровни поддержки: 3443,5 / 3310 / 2590

Уровни сопротивления: 3940 / 4275 / 4415 / 5260