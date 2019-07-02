История повторяется, и повторяется, и повторяется… Вчерашний день очень напомнил прошлогоднее 3-е декабря, когда точно так же участники рынка в полной эйфории скупали на рынке все подряд после встречи господина Трампа и товарища Си в Буэнос-Айресе в рамках точно такого же, как сейчас, саммита G-20. И чем тогда все закончилось — мы все прекрасно помним. И вчера в первой половине дня эйфория просто зашкаливала. Особенно отчетливо это было видно в акциях полупроводниковых компаний, которые на премаркете просто-таки уходили в открытый космос, прибавляя по 4-6 процентов к закрытию пятницы.

В таких условиях открытие основной торговой сессии прошло с сильным гэпом вверх, и это в итоге оказалось максимумом дня. При этом индекс S&P500 вполне прогнозируемо обновил свой абсолютный исторический максимум, который теперь равен 2977,93 пункта. Но на большее сил у быков не хватило. Ну и наверное, многие участники рынка в этот самый момент и вспомнили о 3-м декабря прошлого года и решили поумерить свой пыл. Ведь по сути, особого повода для роста как не было, так и нет. А риски все те же и все так же они давят на рынок.

Кстати, лучше всего нынешнюю ситуацию характеризует вчерашнее изменение в акциях промышленных компаний. На чем был основан вчерашний хайп? На том, что между США и Китаем — мир, дружба, жвачка! И исходя из этого, главными бенефициарами этого процесса должны стать акции промышленных компаний. А что мы увидели по итогам вчерашнего дня?

Именно в промышленном секторе никакой особой «движухи» как раз и не наблюдалось. Ну да — общий маленький позитивчик и не более того. Акции этого сектора выросли в среднем всего лишь на 0,2%, что почти в 6 раз меньше, чем в акциях технологических компаний! Так что осознание текущих рисков у участников рынка присутствовало в полной мере.

Поэтому вчерашний бурной рост в первой половине дня многие использовали или в чисто спекулятивных целях — заработать накоротке и выскочить из позиций, или же в качестве еще одной хорошей возможности для ребалансировки своих инвестиционных портфелей с целью снижения рисков. Насколько это удалось сделать, еще вопрос, поскольку обороты на торгах были средненькими. Особенно контрастно они смотрелись с максимальными в этом году оборотами, которые мы наблюдали по итогам пятницы.

Ожидания рынка 2 июля

Наша песня хороша — начинай сначала. Не успели участники рынка порадоваться хоть какой-то (может быть и временной!) передышке в американо- китайской торговой войне, как тут же президент Трамп нашел себе новую жертву — Европу. Жертва, конечно, не совсем новая, а скорее хорошо забытая старая. Но это сути не меняет.

Трамп вновь принялся лоббировать интересы американского Боинга и прессовать европейский Airbus. Нынешняя цена вопроса — 4 млрд долларов. Именно на такую сумму Трампа пригрозил ввести тарифы на авиационное оборудование. Сумма может быть и не велика, но в этом случае главное скорее не сумма, а сам факт того, что президент Трамп и не собирается успокаиваться и вести спокойно переговоры по тем или иным вопросам. Наезд, еще наезд и затем маленький откат, а потом — снова наезд. Фактически — только силовое решение проблем и ни малейшей гибкости. И это, конечно, сильно раздражает и беспокоит всех и вся.

Так что об пост-Осаковской эйфории сегодня речь уже вообще не идет. Маленький холодный душ рынок уже получили, и тут же все мировые рынки остановились в своем повышательном движении. Пока остановились. И это уже хорошо.

По итогам первой половины дня мы видим абсолютно спокойную обстановку с проторговкой текущих уровней и кое-где — небольшой коррекцией в пределах нескольких десятых процента. Это касается и Азии, и Европы, и утренних торгов фьючерсами на основные американские индексы в США.

На американском рынке с учетом предстоящего в четверг выходного в связи с Днем Независимости США торги сегодня и завтра должны пройти в спокойной и преимущественно нейтральной обстановке. Будем ли отваливаться от хаёв? По идее, конечно, должны, но пока многие участники рынка будут этому сопротивляться. Все же слишком серьезного повода для падения пока нет. И вполне возможно многие инвесторы предпочтут оставаться в позициях вплоть до старта нового сезона отчетности, то есть вплоть до 16 июля, когда появится отчетность от крупнейших американских банков — JPMorgan (JPM) и Wells Fargo (WFC).

На снижение активности кроме всего прочего будет, безусловно, влиять и начинающийся сезон летних отпусков. И этот процесс с каждым днем сейчас будет только набирать силу. Так что ожидать каких-то бурных событий пока точно не стоит. Если, конечно, что-нибудь не «прилетит» на рынок извне. Но эта вещь, к сожалению, не прогнозируема.

Посему общая рекомендация — сидим, наблюдаем и, если кто-то все же еще до сих пор «по уши» сидит в акциях, то есть неплохой шанс зафиксировать прибыль на хороших уровнях и хотя бы немного сократить позиции. Вполне возможно, что быки сейчас «поют» свою лебединую песню, и скоро на рынке начнет солировать дружный хор медведей.