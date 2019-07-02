Страны-участницы ОПЕК+ ожидаемо выступили за продление соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев – до марта 2020 года. Заключение сделки уже было в цене, в связи с чем после появления новостей о продлении соглашения цены на нефть марки Brent остались на уровне $65 за баррель.

Несмотря на то что, по сообщениям источников, близких к участникам сделки, в мае выполнение сделки ОПЕК+ составило 163%, цены на нефть не спешат расти. На рынке все еще наблюдается превышение предложения над спросом. По данным ОПЕК, в 1 квартале 2019 года профицит баланса предложения и спроса составил 220 тыс. баррелей в сутки.

Это происходит на фоне рекордной добычи нефти в США, которые не входят в сделку ОПЕК+. По итогам мая добыча нефти в США достигла 12,4 млн баррелей в сутки, что только укрепило лидирующую позицию США в производстве «черного золота». Причем добыча может еще увеличиться во 2 полугодии 2019 года на фоне запуска ключевых нефтепроводов в США.

В связи с этим перевыполнение сделки ОПЕК+ во многом за счет Венесуэлы, где разворачивается кризис, и за счет Ирана, на который наложены санкции, выглядит неубедительным. Странам-членам ОПЕК и партнерам по сделке придется приложить еще больше усилий для сохранения баланса на рынке нефти.

Опасения участников рынка также связаны с замедлением роста спроса на нефть на фоне торгового конфликта между США и Китаем, на которые приходится более 30% потребления нефти в мире. В 2019 году, по данным ОПЕК, ожидается рост спроса на нефть только на 1,14% (до 99,87 млн баррелей в сутки), тогда как предложение со стороны стран, не входящих в ОПЕК, увеличится на 2,22% до 69,35 млн баррелей в сутки.

Возобновление переговоров между КНР и США после саммита G20 поддержит нефтяные котировки в краткосрочной перспективе, однако возобновление само по себе не является прорывом. Трамп продолжит оттягивать сделку до президентских выборов 2020 года, чтобы сохранить козыри в рукаве. Таким образом, несмотря на продление сделки ОПЕК+, равновесие на рынке нефти все еще нельзя назвать устойчивым.

Несмотря на вялый рост цен на нефть, нефтегазовые компании, особенно в России, продолжат сохранять актуальность у инвесторов во многом за счет возросших дивидендных выплат. В дивидендном сезоне 2019 года средневзвешенная дивидендная доходность была более чем в 2 раза выше, чем годом ранее, и достигла 5,3%. Во многом это связано с массовым повышением нормы дивидендных выплат. Например, у «Газпрома» ожидается рост дивидендных выплат до 50% чистой прибыли в перспективе двух-трех лет, а у «Газпром нефти» – уже в следующем году.