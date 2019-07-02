После соглашения ОПЕК+ до равновесия на рынке нефти еще далеко
Страны-участницы ОПЕК+ ожидаемо выступили за продление соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев – до марта 2020 года. Заключение сделки уже было в цене, в связи с чем после появления новостей о продлении соглашения цены на нефть марки Brent остались на уровне $65 за баррель.
Несмотря на то что, по сообщениям источников, близких к участникам сделки, в мае выполнение сделки ОПЕК+ составило 163%, цены на нефть не спешат расти. На рынке все еще наблюдается превышение предложения над спросом. По данным ОПЕК, в 1 квартале 2019 года профицит баланса предложения и спроса составил 220 тыс. баррелей в сутки.
Это происходит на фоне рекордной добычи нефти в США, которые не входят в сделку ОПЕК+. По итогам мая добыча нефти в США достигла 12,4 млн баррелей в сутки, что только укрепило лидирующую позицию США в производстве «черного золота». Причем добыча может еще увеличиться во 2 полугодии 2019 года на фоне запуска ключевых нефтепроводов в США.
В связи с этим перевыполнение сделки ОПЕК+ во многом за счет Венесуэлы, где разворачивается кризис, и за счет Ирана, на который наложены санкции, выглядит неубедительным. Странам-членам ОПЕК и партнерам по сделке придется приложить еще больше усилий для сохранения баланса на рынке нефти.
Опасения участников рынка также связаны с замедлением роста спроса на нефть на фоне торгового конфликта между США и Китаем, на которые приходится более 30% потребления нефти в мире. В 2019 году, по данным ОПЕК, ожидается рост спроса на нефть только на 1,14% (до 99,87 млн баррелей в сутки), тогда как предложение со стороны стран, не входящих в ОПЕК, увеличится на 2,22% до 69,35 млн баррелей в сутки.
Возобновление переговоров между КНР и США после саммита G20 поддержит нефтяные котировки в краткосрочной перспективе, однако возобновление само по себе не является прорывом. Трамп продолжит оттягивать сделку до президентских выборов 2020 года, чтобы сохранить козыри в рукаве. Таким образом, несмотря на продление сделки ОПЕК+, равновесие на рынке нефти все еще нельзя назвать устойчивым.
Несмотря на вялый рост цен на нефть, нефтегазовые компании, особенно в России, продолжат сохранять актуальность у инвесторов во многом за счет возросших дивидендных выплат. В дивидендном сезоне 2019 года средневзвешенная дивидендная доходность была более чем в 2 раза выше, чем годом ранее, и достигла 5,3%. Во многом это связано с массовым повышением нормы дивидендных выплат. Например, у «Газпрома» ожидается рост дивидендных выплат до 50% чистой прибыли в перспективе двух-трех лет, а у «Газпром нефти» – уже в следующем году.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190702/830125129.html