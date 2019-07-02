Индекс Московской биржи почти достиг уровень коррекции по Фибоначчи 161,8% (2900 пунктов) к падению индикатора в 2008 году.

Это сложнейший уровень сопротивления! От таких уровней часто начинается сильная коррекция котировок.

В результате такой коррекции индекс Московской биржи может попробовать протестировать силу поддержки восходящего тренда 2008 года (расположенного примерно на 1900 пунктов).

Между текущими отметками и восходящим трендом 2008 года множество промежуточных поддержек и сильных трендов. Когда индекс их будет касаться можно планировать аккуратные его покупки или покупки акций, составляющие его костяк. Но с жесткими «стопами», не очень дальними прицелами, и скромными целями.

Более того, возможно, скоро придется продумать опционные и/или фьючерсные страховки от снижения индекса Московской биржи к тренду 2008 года.

План «Б» на пробой сопротивления — 2900 пунктов индексом Московской биржи мы тоже имеем, но полагаем, что в ближайшем будущем он нам не пригодится.