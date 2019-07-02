Теханализ: индекс Мосбиржи - в шаге от главного сопротивления года
Индекс Московской биржи почти достиг уровень коррекции по Фибоначчи 161,8% (2900 пунктов) к падению индикатора в 2008 году.
Это сложнейший уровень сопротивления! От таких уровней часто начинается сильная коррекция котировок.
В результате такой коррекции индекс Московской биржи может попробовать протестировать силу поддержки восходящего тренда 2008 года (расположенного примерно на 1900 пунктов).
Между текущими отметками и восходящим трендом 2008 года множество промежуточных поддержек и сильных трендов. Когда индекс их будет касаться можно планировать аккуратные его покупки или покупки акций, составляющие его костяк. Но с жесткими «стопами», не очень дальними прицелами, и скромными целями.
Более того, возможно, скоро придется продумать опционные и/или фьючерсные страховки от снижения индекса Московской биржи к тренду 2008 года.
План «Б» на пробой сопротивления — 2900 пунктов индексом Московской биржи мы тоже имеем, но полагаем, что в ближайшем будущем он нам не пригодится.
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