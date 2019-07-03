Американские биржевые площадки во вторник закрылись на положительной территории, продолжая инерционный рост после встречи лидеров США и КНР на саммите "большой двадцатки".

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.29%, закрывшись на отметке 2973.01 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0.26%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0.22%. Индекс развивающихся рынков MSCI потерял 0.1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на четыре базисных пункта, до 1,98%.

Несмотря на достаточно волатильную торговую сессию, игроки все-таки выбрали путь на север. Однако позитивная динамика американского рынка акций сопровождалась усиленным спросом на так называемые активы-убежища, такие, как золото и казначейские облигации США.

В пятницу рынки будут ждать публикации отчета о рабочих местах, который по прогнозу экспертов покажет, что частный сектор, после резкого снижения роста рабочих мест в мае, в июне добавил 160 000 рабочих мест.

Сегодня биржи США будут работать в укороченном режиме и, скорее всего, в преддверии Дня независимости заокеанские инвесторы завершат торги на мажорной ноте. В четверг торги на фондовых площадках США проводиться не будут.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 3,44%, закрывшись на отметке $62,82. Для поддержания более высоких ценовых уровней "черного золота" рынки сочли недостаточным решение ОПЕК+, в рамках которого картель и его союзники всего лишь продлили соглашение по сокращению добычи нефти до конца марта следующего года. И если в дальнейшем игроки продолжат педалировать тему замедления мировой экономики, то цена фьючерсного контракта Brent рискует опуститься к уровню $60. Однако сегодня на старте торгов мы можем увидеть локальную смену настроений, чему будут способствовать вышедшие данные от API, согласно которым недельные запасы нефти в США снизились на 3 миллиона баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0.3%, закрывшись на отметке 2809,81 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2790 п. и 2760 п. Сопротивление находится на уровне 2820 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 136300 и 135000 п. Сопротивления — 137000 и 139000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,32, потеряв 0.57% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63 и 62.80. Сопротивления расположены на уровнях 63.50 и 63.80.