В начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль
Во вторник движение вверх по индексу РТС приостановилось – внешний фон выглядел неопределенным после выхода слабых данных по деловой активности в Китае и Европе. Кроме того, наметилась коррекция вниз по ценам на нефть – в отношении продления сделки ОПЕК+ сработал принцип «покупай ожидания, продавай факт». В российском секторе высоколиквидных бумаг подешевели МТС (MTSS, —1.8%), Сбербанк (SBER, —0.7%), Аэрофлот (AFLT, —0.5%). Тем временем в плюсе закрылись АФК Система (AFKS, +3.4%), Полюс (PLZL, +2.7%), Газпром нефть (SIBN, +1.9%), Сургетнефтегаз (SNGS, +1.4%).
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южного Кузбасса (UKUZ) подорожали на 6.5%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 3.9%, Рязаньэнергосбыта (RZSB) – на 3.8%.
Фондовые индексы США повысились на 0.2% — 0.3%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается некоторая коррекция вниз.
Сегодня в начале торгов возможно продолжение консолидации немногим ниже уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Трейдеры на глобальных рынках вновь отдают предпочтение «защитным» активам (казначейским облигациям США и драгметаллам), что, впрочем, может быть связано не столько с неуверенностью в перспективах рынка акций, сколько с предстоящим перерывом в торгах на биржах США по случаю Дня независимости (4 июля).
На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль на фоне восстановления спроса на «защитные» активы.
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