Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2810 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 п.

После нейтрального открытия индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром.

Во второй половине дня в США состоится публикация большого количества значимых статистических показателей. В целом они могут иметь неоднозначный характер. И все же стоит обратить особое внимание на еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго (17.30 МСК).

Некоторым стимулом для спада торговой активности нерезидентов может стать раннее закрытие торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это будет связано с предстоящим празднованием Дня независимости в США.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.30%) и РТС (-0.24%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Диапазон внутридневного изменения индекса МосБиржи составил всего лишь около половины процента. Таким образом, после недавних достаточно масштабных движения локальный рынок акций перешел в состояние временного равновесия. Это было связано с отсутствием значимых внутренних и внешних новостей. США и Китай возобновили торговые переговоры в соответствии с достигнутой в ходе саммита «Большой двадцатки» договоренностью. Ну а участники соглашения об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+ ожидаемо продлили его действие на 9 ближайших месяцев. Этот вопрос также был принципиально решен еще в понедельник по итогам заседания ОПЕК.

Добавим, что вчерашнее состояние внешнего фона не способствовало направленному движению локального рынка акций. Умеренное повышение основных западных фондовых индексов сочеталось с невнятной динамикой нефтяных фьючерсов, которые заметно подешевели уже после завершения основных торгов в России. Однако фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС не отреагировали на это в ходе вечерней сессии.

По итогам вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС не изменилась. Она остается позитивной, несмотря на продолжающийся сезон дивидендных отсечек в российских акциях. Мы не наблюдали серьезного спада локального рынка акций уже на протяжении полутора месяцев. Однако не стоит забывать, что любой рост не может продолжаться бесконечно.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 30 п. или около 2.2% по отношению к базовому индикатору. Как мы видим, участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером скромного повышения среди голубых фишек выступили бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.29%). Мы наблюдаем в указанных акциях достаточно робкие попытки закрытия недавнего дивидендного разрыва. Пока что они не смогли пробить ближайшее значимое сопротивление, расположенное в районе 14500 руб. В случае его преодоления следующим серьезным препятствием для акций «Норникеля» станет ценовой уровень 14800 руб.

Акции Полюс (PLZL RM, +2.69%) и Polymetal (POLY RM, +3.07%) пользовались повышенным спросом на фоне возобновления роста мировых цен на золото. Фьючерсы на желтый металл сейчас торгуются вблизи своего шестилетнего максимума. Это в значительной мере связано с эскалацией двусторонней напряженности между Ираном и США. В результате отказа Соединенных Штатов от так называемой «ядерной сделки» Иран также прекратил исполнение ряда условий СВПД. В настоящее время указанная страна превысила установленный для нее лимит объема запасов в 300 кг. низкообогащенного урана. Дополнительным стимулом для покупок в акциях «Полиметалла» послужило сообщение эмитента о планах увеличения производства золота в Казахстане до 15 тонн в ближайшие три года против текущих 7 тонн, добываемых в указанной стране.

Акции АФК Система (AFKS RM, +3.45%) ускорили свое почти двухмесячное повышение после пробоя важного психологического и технического ценового уровня 10 руб. Поводом для этого стал выход ряда обнадеживающих корпоративных новостей эмитента. Акционерная финансовая компания планирует увеличить размер дивидендных выплат после сокращения уровня долговой нагрузки в результате реализации активов. В частности, в настоящее время обсуждается возможность продажи АО «Башкирская электросетевая компания» (БЭСК).

Бумаги НМТП (NMTP RM, +3.79%) резко повысились в цене на фоне сообщения эмитента об отгрузке рекордной партии растительного масла в размере 19 тыс. тонн. Это новое направление деятельности морского порта. Оно было запущено в ноябре 2018 года.

Существенно слабее рынка закрылись бумаги Сбербанк-ап (SBERP RM, —1.37%), МТС (MTSS RM, —1.76%), Россети-ао (RSTI RM, —1.00%), ОГК-2 (OGKB RM, —2.61%), Мосэнерго (MSNG RM, —1.11%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости около 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent после вечернего спада подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 1.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.9%. Японский Nikkei225 потерял 0.6%.

С учетом наметившегося улучшения настроений на нефтяном рынке, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением.