Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Азиатские площадки и нефть корректируются вследствие возможного развития торговых ограничений со стороны США. В отношении Китая на текущий момент давление прекратилось, так как стороны договорились вернуться к переговорам, но инвесторов беспокоит возможное расширение списка попадающих под пошлины товаров из Европы, а также намерение резко поднять тарифы для товаров из Вьетнама. В сообщениях Минторга США речь пока идет только про сталь, однако не секрет, что через эту страну идут масштабные поставки электроники и других товаров из Китая, чтобы избежать пошлин. Именно поэтому ВВП Вьетнама вырос в 1 кв. 2019 почти на 7%. То есть рост тарифов скажется на многих компаниях.

Участники рынка из США полностью сосредоточились на позитиве от саммита G20, поэтому индексы приблизились к максимумам. Рост напряжения по другим регионам был проигнорирован, однако сегодня, на наш взгляд, давление на покупателей может увеличиться. Тем более что значительно вырос локальный интерес к золоту, а нефть наоборот продают.

Вчера мы отмечали, что неудачная попытка закрепиться выше 66.50 по Brent может обернуться дальнейшим снижением – так и произошло. При этом итоги двухдневных переговоров в рамках ОПЕК+ стоит считать весьма положительными для сырьевого рынка. Участники не только продлили соглашение на 9 месяцев до апреля 2020, но и подписали бессрочную хартию о сотрудничестве, которая закладывает фундамент для долгосрочного взаимодействия крупнейших экспортеров, в том числе и не входящих в ОПЕК. Тем не менее, краткосрочные риски сохраняются, помимо этого сегодня состоится важная публикация недельных запасов, поэтому многие спекулянты выходят из «длинных» позиций.

Выдвижение на пост главы ЕЦБ Кристин Лагард оцениваем положительно, так как ее авторитет позволит освежить политику регулятора, последние действия которого малоэффективны. Лагард имеет хорошие шансы на избрание.

На первом аукционе по размещению ОФЗ в 3 квартале 2019 Минфин предложит выпуск с погашением в 2034 на 20 млрд руб. Аукционы Минфина в ближайшие 3 месяца будут гораздо меньше поддерживать рубль, так как план на квартал 300 млрд, то есть на каждом аукционе можно привлекать 25 млрд руб., поэтому возвращается верхняя планка привлечения, а также уменьшается дисконт.

Объем торгов на Мосбирже в 1 полугодии 2019 сократился на 6.4%, что не помешало акциям компании вчера продолжить рост. Инвесторы ожидали еще большего замедления из-за эффекта высокой базы 2018 года на фоне санкций.