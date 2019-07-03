Похоже, что опять крупные игроки начали атаку на нефть
Практически весь день Индекс Мосбиржи торговался без особых тенденций. Лишь под вечер «быки» вытащили индикатор на 0,3%, несмотря на падающую нефть.
В общем-то сейчас рынок выглядит перекупленным, и логично сокращать длинные позиции. Но это совершенно не значит, что мы не сможем увидеть еще одного-двух рывков вверх.
Сегодня с утра внешний фон складывается нейтральным: после нашего закрытия американские индексы немного подросли, но фьючерсы на них сейчас в минусе. Сильно снизилась нефть, и пока не делает попыток отскока. Поэтому ждем открытия рынка акций в районе вчерашнего закрытия и вялых торгов в первой половине дня.
Про нефть стоит поговорить отдельно. Вчера ее котировки рухнули на 4%, хотя итоги саммита ОПЕК+, где было принято решение продлить соглашение о снижении добычи на 9 месяцев, можно назвать позитивными. Не было реакции на сообщение Американского института нефти о снижении запасов в Штатах на 5 млн баррелей.
Похоже, что опять какие-то крупные игроки начали атаку на нефть, огромными продажами контрактов уводя котировки вниз. Зачем это делается и чьи интересы преследуют «медведи» — остается неизвестным. Никаких фундаментальных и новостных причин для распродаж нефти нет. Мы по-прежнему считаем, что котировки должны прийти в район 70 долларов за баррель, как только «черный медведь» успокоится.
Пока нет никаких предпосылок и для сильно движения рубля. Скорее всего, до обеда пара доллар-рубль будет торговаться в районе чуть выше отметки 63.
Вполне возможно, что торги оживятся после обеда, когда станут более активными американские инвесторы. Но куда они поведут рынок – пока загадка.
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