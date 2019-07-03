Российский рынок акций во вторник закрывался на положительной территории, хотя в рамках торговой сессии мы преимущественно наблюдали за боковой динамикой. Рост индекса МосБиржи, находящегося около исторических максимумов, продолжается восьмую неделю подряд.

Накануне мы отмечали, что в данный момент перекупленность на недельном графике индекса по индикатору RSI является максимальной с 2011 г. По итогам вчерашнего дня она лишь усилилась. Рынок выглядит перегретым и нуждается в технической коррекции. Тем не менее отметим, что в случае окончательного преодоления уровня 2810 п., далее следующее техническое препятствие будет лишь около 2850 п.

Среди крупных ликвидных компаний лучше рынка накануне выглядели гдр X5 Retail Group (+4,8%). Удалось отыграть все падение, наблюдавшееся с середины прошлой недели. Сейчас бумаги находятся уже совсем близко к справедливым фундаментальным значениям. Потенциал роста может быть ограничен областью 2300-2400 руб. В акциях Магнита пространство для движения наверх более значительное.

Уверенный рост накануне показали акции Системы (+3,4%), поднимающиеся 4 сессии подряд. Во вторник они вышли на максимальные уровни за последние 12 мес. Фундаментально акции по-прежнему оценены дешевле стоимости дочерних компаний, сохраняя потенциал, однако важным драйвером для акций компании могло бы стать внесение ясности в дивидендную политику. Менеджмент обещает это сделать осенью.

После непродолжительного отката вновь появился спрос в акциях золотодобывающих компаний. Отскок цен на золото позволил вернуться наверх бумагам Полюса (+2,7%) и Полиметалла (+3,1%). Текущая фаза роста в золоте выглядит очень уверенно, что внушает оптимизм по поводу дальнейших перспектив. На рынке присутствует скептицизм по поводу перспективы быстрого заключения торговой сделки между США и Китаем. При этом Вашингтон параллельно намекает на новые пошлины для Европы. В такой ситуации выделяем в первую очередь акции Полюса, которые даже после прошедшей волны роста могут показать весьма неплохой результат на горизонте ближайших недель, обновив исторические максимумы.

Обращаем внимание, что российский рынок накануне почти никак не отреагировал на нефтяную распродажу. Стоимость фьючерсов Brent снизилась на 4,1% – в моменте котировки падали до $62,4. Реакция на продление сделки ОПЕК+ выглядит не совсем логичной. Каких-то негативных драйверов в этом плане вчера не появлялось. Более того, в США вышли «бычьи» данные по запасам сырой нефти от API. Они вновь заметно сократились, упав на 5 млн баррелей, что оказалось больше рыночных ожиданий.

Резкое снижение нефтяных цен, на наш взгляд, может быть кратковременным. Предпосылок для формирования устойчивого нисходящего тренда сейчас не наблюдается. Наоборот, в III квартале сезонно растет спрос, что в моменте может привести к дефициту на рынке нефти.

И хотя акции российского нефтегазового сектора в последние месяцы слабо реагируют на любые колебания нефти, конкретно сегодня представители отрасли могут демонстрировать сдержанную динамику.

На старте торгов ожидаем дивидендный гэп в акциях Ростелекома. Кроме того, сегодня последний день для попадания в реестр в бумагах Аэрофлота и Татнефти.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник незначительно подросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0,15%, нефть Brent в плюсе на 0,54%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом с уровнем закрытия вторника.