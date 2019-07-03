По итогам торгов 2 июля индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 2809,81 п., а РТС снизился на 0,24% до 1 398,26 п. В целом, день можно назвать скудным на новости. Внешний фон не располагал к бурному росту, так как на рынки вернулись сомнения в том, что США и Китай смогут быстро преодолеть свои торговые противоречия. Более того, в Вашингтоне озвучили планы новых пошлин для Европы, что расширяет географию и глубину торговой войны. Это означает сохранение неблагоприятной ситуации для мировой экономики. Конечно, на фоне смягчения денежной политики рядом центральных банков, а также более высокой готовности к аналогичным действиям у ведущих финансовых регуляторов, доходность российского рынка акций и долговых инструментов выгодно отличается от своих аналогов. Тем не менее российский рынок по всем канонам уже является перегретым, что повышает вероятность коррекции. В лидерах дня оказались бумаги X5 Retail Group (+4,84%), АФК «Система» (+3,45%), Polymetal (+3,07%) и «Полюс» (+2,69%). Самыми слабыми были «ОГК-2» (-2,61%), «МТС» (-1,76%), привилегированные Сбербанк (-1,37%) и «Юнипро» (-1,12%). Активность снизилась по сравнению с предыдущим днём и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 37,233 млрд рублей.

Рубль провёл день в ослаблении против основных конкурентов. В начале месяца спрос на ликвидность традиционно снижается после завершения налогового периода. Однако на сей раз данный временный фактор также совпал с выплатой дивидендов крупнейшими компаниями, часть которых может конвертироваться в валюту нерезидентами. В среду 3 июля Минфин проведёт один аукцион ОФЗ, предложив инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объёме 20 млрд рублей. Выбор инструментов с длительным сроком обращения покажет реальный интерес инвесторов к долговым инструментам, доходность по которым существенно упала в последние два месяца. Впрочем, реальной потребности в заёмных средствах у Минфина нет, поэтому даже слабый итог не станет большой проблемой для министерства.

Торги в США завершились ростом индексов. Рынок уже не столь оптимистичен по поводу переговоров США и КНР по торговым вопросам, но сам факт возвращения к ним обнадёживает. США готовы принять новые пошлины против товаров из Европы в наказание за субсидирование авиастроителей. Кроме того, переговоры не означают завершение торговой войны, а по сей причине риски рецессии в развитых странах, включая США, остаются. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,97%. Президент ФРБ Кливленда Л. Мейстер признала, что экономика США может «споткнуться» в текущем году, но она хотела бы получить больше твёрдых доказательств замедления экономики, чтобы голосовать за снижение ставки. Корпоративные новости, заслуживающие повышенное внимание, поступили уже после завершения регулярной сессии. Broadcom Inc. (-1,67%) может купить Symantec Corp. Сумма потенциальной сделки пока не озвучивается, но акции Symantec Corp. Дорожали более чем на 20% на расширенных торгах. Tesla сообщила о том, что в II квартале поставила на рынок 95,2 тыс. автомобилей, что является очередным рекордом и превосходит ожидания аналитиков. По итогам дня DJIA вырос на 0,26% до 26786,68 п., а S&P 500 на 0,29% до 2973,01 п.

Азиатские рынки снижались. Отсутствие намёков на сроки проведения переговоров США и Китая создают ситуацию неопределённости и сохранения негативного влияния торговых пошлин на глобальную экономику. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin снизился в июне до 52,0 п. с 52,7 п. в мае. Австралийская статистика оказалась не столь слабой. Положительное сальдо торгового баланса выросло до $5,745 млрд в мае, а индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до 52,6 п. с 51,5 п. в апреле. Очередным примером торговой войны стали антидемпинговые пошлины на вьетнамскую сталь, если она имеет южнокорейское или тайваньское происхождение. К8:45 мск Nikkei 225 — 21612,98 п. (-0,65%), Hang Seng — 28785,60 п. (-0,31%), Shanghai Composite — 3017,13 п. (-0,88%).

Нефть накануне показала существенное снижение на фоне роста опасений по поводу мирового спроса. Остановить его смогла лишь статистика API. По данным отраслевого института, коммерческие запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 28 июня, на 5 млн баррелей. Запасы бензина упали на 387 тыс. баррелей, а дистиллятов на 1,7 млн баррелей. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 3,7 млн баррелей, а также падение запасов бензина на 2,4 млн баррелей и дистиллятов на 1,4 млн баррелей. В Barclays полагают, что прирост спроса в текущем году может оказаться менее 1 млн баррелей к суточному потреблению. В Morgan Stanley снизили долгосрочный прогноз цены барреля Brent до $60 с $65. Стоит также обратить внимание на динамику золота, которое возобновило рост на фоне падения доходностей по американским казначейским обязательствам. Ожидания глобального спада и последующих стимулов центральных банков заставляют инвесторов искать объекты инвестирования, которые могут защитить от размывания стоимости денег. К 9:00 мск Brent — $62,54 (+0,22%), WTI — $56,41 (+0,28%), золото — $1428,3 (+1,44%), медь — $5855,5 (-0,30%), никель — $12135 (+0,33%).

Индекс доллара повышался на 0,02% до 96,75 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,955%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,129 (без изменений), GBP-USD — $1,258 (-0,06%), USD-JPY – 107,68 (-0,19%).

Внешний фон явно не располагает к тому, чтобы российский рынок продолжил двигаться вверх. Впрочем, высокая доходность российских активов будет защищать их от резкого снижения. Доллар США стремится к нулевой реальной доходности, если не к отрицательным значениям, что, как правило, позитивно для высокодоходных валют. Однако ситуация осложняется тем, что на российском рынке дивидендный сезон, а это предполагает конвертацию части полученных дивидендов в валюту. Поэтому рублю будет сложно воспользоваться падающей доходностью доллара.

Из корпоративных событий можно отметить последний день торговли бумаг «Аэрофлот» с дивидендами 2,6877 руб. на акцию, бумаги «Татнефти» также будут торговаться последний день с дивидендами 32,38 руб. на акцию.