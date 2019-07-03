Утром российские индексы и рубль получат поддержку от попыток нефти вернуться к росту
Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть немного растут после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок умеренно негативны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США во вторник, несмотря на снижение в начале дня, завершились ростом трех основных индексов на 0,2-0,3% во главе с бумагами “защитных” компаний из сектора коммунальных услуг и недвижимости. Оптимизм на рынке в целом несколько утих, так как инвесторы все больше осознают, что путь к достижению торгового соглашения с Китаем вряд ли будет простым.
Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,1%.
Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, несмотря на угрозу ввода новых пошлин на импорт со стороны США.
На торгах в Азии утром преобладает снижение. Японский Nikkei 225 потерял около 0,6%. На биржах Китая индексы падают на 1-1,5%. Статистика показала снижение индекса деловой активности в секторе услуг КНР в июне, по оценке Caixin, с 52,7 до 52 пунктов, указывая на сохранение слабости национальной экономики.
Нефтяные фьючерсы утром прибавляют около 0,5% после сильного падения накануне. Инвесторы зафиксировали прибыль вслед за решением ОПЕК+ продлить сделку по сокращению нефтедобычи на 9 месяцев. Котировки Brent в результате опустились ниже 63 долл, а WTI упали ниже 57 долл. Ближайшими поддержками для цен выступают отметки 62,50 долл и 55,50 долл. Опубликованные накануне данные Американского института нефти при этом показали сокращение запасов “черного золота” на прошлой неделе на 5 млн и падение запасов нефтепродуктов более чем на 2 млн баррелей – позитивный для котировок сигнал.
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника без единой динамики. Рублевый индикатор смог устоять выше психологически важной отметки 2800 пунктов, а долларовый упал чуть ниже 1400 пунктов ввиду слабости рубля. Ближайшими поддержками для индексов выступают уровни 2790 и 1390 пунктов – их преодоление служило бы сигналом в пользу ускорения возможной нисходящей коррекции.
Рубль накануне ослаб к доллару и евро. Пара доллар/рубль поднялась выше отметки 63 руб, но остается ниже сопротивления 63,65 руб, которое ограничивает потенциал краткосрочного роста. Пара евро/рубль отступила от района годового минимума 70,97 руб, закрепившись выше 71 руб. Ближайшим важным сопротивлением для евро выступает уровень 72 руб.
Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от попыток нефтяных цен вернуться к росту. Умеренный пессимизм за рубежом при этом будет оказывать давление на настроения и может спровоцировать попытки нисходящей коррекции в течение дня. В целом инвесторы придерживаются осторожного подхода, не решаясь ни на уверенные покупки, ни на масштабную фиксацию прибыли. В среду особенное внимание стоит обратить на статистику по рынку труда США и данные по запасам нефти и нефтепродуктов в стране.
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