Рынок акций РФ мало изменится, рубль в начале дня немного снизится. Неопределенная конъюнктура мировых рынков в преддверии выходного в США — Дня независимости — не дает повода для покупок.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов российскими акциями с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3% — вблизи отметки 2810 пунктов по индексу Мосбиржи, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800 и 2790 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2820 и 2830 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов возможно продолжение консолидации рынка акций немногим ниже уровня 1400 пунктов по индексу РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Трейдеры на глобальных рынках вновь отдают предпочтение "защитным" активам, что, впрочем, может быть связано не столько с неуверенностью в перспективах рынка акций, сколько с предстоящим перерывом в торгах на биржах США по случаю Дня независимости (4 июля). На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение доллара на фоне восстановления спроса на "защитные" активы", — добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах выросли на 0,2-0,3% на фоне надежд на достижение торговых договоренностей с Китаем после встречи глав двух стран. Индекс S&P 500 обновил исторический максимум.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижались в пределах 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 1,1%, японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,9%.

Стоимость нефти растет на 0,6% — до 62,80 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1292 доллара против 1,1288 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок во вторник повысился по рублевому индексу Мосбиржи и снизился по долларовому индикатору РТС на фоне роста американской валюты против российской. Падение нефтяных котировок поддержало коррекцию фондового рынка после обновления им накануне максимумов, говорят эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи повысился на 0,30% — до 2809,81 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,24% — до 1398,26 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 36 копеек и составил 63,32 рубля, евро — на 36 копеек — до 71,42 рубля, следует из данных Московской биржи.