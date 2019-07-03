Вчера российский рубль с открытия торгов ослабил позиции: USD/RUB (63.3, —0.7%), EUR/RUB (71.4, +0.6%). Коррекция отчасти стала эмоциональной реакцией на снижение котировок нефти (Brent $62.4/барр., —4.1%), проигнорировавших продление соглашения стран ОПЕК+, однако спрос на валюту может исходить от начавшихся выплат дивидендов.

Сегодня Минфин объявит объем покупок валюты в июле. По нашим оценкам, совокупный объем операций составит 300 млрд руб. ($4.7 млрд, $204 млн/день), что сопоставимо с июньским значением. Мы не ожидаем сильной реакции рынка на эту новость, однако в условиях сезонного снижения профицит счета текущих операций в июле, давление на рубль может усилиться. Таким образом, со стороны фундаментальных факторов потенциал для укрепления рубля в июле будет ограничен.

Денежный рынок

Ставки фондирования продолжили снижение, начавшееся в понедельник, – вмененные ставки на валютных свопах опустились до 7.52% (овернайт, —23бп) и 7.41% (3-мес., —12бп). Рублевый бенчмарк Ruonia о/н был зафиксирован на уровне 7.39% (-16бп).

По данным о факторах рублевой ликвидности можно сделать вывод о поступлении бюджетных средств с начала июля, хотя согласно сообщениям Коммерсанта в бюджетной системе все еще присутствуют барьеры для наращивания трат в рамках бюджетного цикла и реализации Национальных Проектов. Это обстоятельство не помешало увеличить объем депозитов в Банке России – на недельном аукционе было размещено 1.08 трлн руб. Однако, дальнейшее восстановление интереса к депозитам (в ущерб остаткам на корсчетах 2.46 трлн руб.) видится нам маловероятным ввиду окончания периода усреднения обязательных резервов в начале следующей недели (9 июля).