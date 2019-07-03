Доходности длинных и среднесрочных ОФЗ во вторник повысились на 2–3 бп вслед за ослаблением рубля. Единственным выпуском на среднем отрезке кривой, закрывшимся без изменений, стал ОФЗ-26222 (YTM 7,27%). Короткие облигации с фиксированным купоном, линкеры и флоутеры также завершили сессию на прежних позициях. Оборот ОФЗ на МосБирже составил 20 млрд руб., что на 13 млрд руб. меньше среднедневного показателя за последний месяц. Локальные облигации других развивающихся стран торговались в положительной зоне, по итогам дня доходности 10-летних выпусков преимущественно снизились на 2–7 бп.

На сегодняшнем регулярном аукционе Минфин вновь установил лимит размещения в 20 млрд руб. На этот раз инвесторам будет предложен ОФЗ-26225 (YTM 7,53%), последний раз размещавшийся 29 мая (тогда при спросе в 38 млрд руб. было продано бумаг на 28 млрд руб.). Мы полагаем, что регулятор постарается опять реализовать запланированный объем облигаций без премии к доходности. При этом он будет готов ради этого частично пожертвовать объемом, учитывая ограниченный план заимствований на 3к19. Напомним, что на прошлой неделе Минфин разместил 92% от предложенных 20 млрд руб. с дисконтом 3 бп к доходности вторичного рынка. В свою очередь инвесторы, скорее всего, предпочтут избежать неконкурентных заявок с учетом высокой чувствительности Минфина к цене размещения. Также отметим, что, по нашим оценкам, на данный момент ОФЗ-26225 торгуется без премии по доходности к кривой ОФЗ.