Продажи De Beers в рамках 5-го цикла упали на 33% г/г, а Алроса заявила, что результаты продаж по итогам 2019 г. могут оказаться хуже прогнозов компании. Наша недавняя поездка в Антверпен показала, что избыток запасов обработанных камней у огранщиков сохраняется, и, соответственно, сохраняется и потенциал для его сокращения в краткосрочной перспективе. В связи с этим мы не ожидаем сколько-нибудь существенного восстановления рынка до 2020 г.

Продажи необработанных алмазов в 2к19: позитивных сюрпризов ждать не стоит. В июне никаких улучшений в ситуации на рынке необработанных алмазов не произошло. 5-й цикл продаж De Beers показал снижение объемов на 33% г/г, а Алроса сообщила о 6%-м сокращении продаж по итогам мая. В рамках последнего сайта De Beers снизила цены на более мелкие камни и камни низкого качества. Как мы уже отмечали, исходя из имеющихся на сегодняшний день данных Алросы и De Beers, возможность того, что по итогам 2к19 снижение продаж Алросы ограничится 6% г/г (до 994 млн долл.) вызывает у нас большие сомнения.

Дальнейшее сокращение объемов в ограночной отрасли. Ситуация в индийской ограночной отрасли в мае также оставляла желать лучшего. Динамика экспорта бриллиантов еще больше ухудшилась по сравнению с и без того слабыми показателями апреля: по итогам месяца экспорт сократился на 17% г/г. Импорт необработанных алмазов упал еще сильнее, на 37% г/г, что свидетельствует о продолжающемся сокращении складских запасов. Учитывая избыток запасов бриллиантов на ограночных предприятиях, мы полагаем, что давление на объемы импорта необработанных камней может сохраниться.

Снижение цен ускорилось. Если индекс цен на бриллианты PolishedPrices.com сейчас по-прежнему выше, чем в начале года, бюллетень Rapaport Diamond Report рисует менее оптимистичную картину. Согласно ему, с начала года цены на камни весом 0,3 карата и 3,0 карата упали на 10%, камни весом 0,5–1,0 карата подешевели в пределах 4–5%.

Ситуация на розничном рынке также не внушает оптимизма. Низкие показатели розничных продаж ювелирных изделий в Азии и замедление оборачиваемости товарных запасов у крупнейших ритейлеров указывают на вероятность сохранения давления на рынок алмазов со стороны розницы. На фоне снижения темпов роста продаж пяти крупнейших ритейлеров (до 1% г/г в 1к19) объем товарных запасов в долларовом выражении вырос на 7% г/г (срок оборачиваемости запасов увеличился на девять дней, или на 6% г/г). При этом в Китае розничные продажи ювелирных изделий продолжили снижаться (-9% в мае), хотя на рынке Гонконга снижение замедлилось до 3% г/г.

Главные темы июля. Операционные результаты производителей алмазов за 2к19, статистика добычи по странам – участницам Кимберлийского процесса за 2018 г. и результаты продаж азиатских ювелирных ритейлеров за 2к19.