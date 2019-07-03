Во вторник давление на однодневные ставки немного ослабло. В систему начали постепенно поступать средства из бюджета. В частности, в понедельник по бюджетному каналу в систему поступило 169 млрд руб., вследствие чего остатки средств на корсчетах по состоянию на вчерашнее утро повысились до 2,62 трлн руб. Это довольно высокий уровень для последней недели усреднения, так что банки продолжили сокращать свою задолженность перед Казначейством, снизив объем обязательств по однодневному репо до 252 млрд руб. (-103 млрд руб.).

Ставка овернайт на межбанке открылась вблизи отметки 7,40% и в течение дня постепенно снижалась. Ее средневзвешенное значение опустилось на 10 бп, до 7,26%, и мы полагаем, что RUONIA вчера также могла оказаться в районе 7,3%, тогда как еще в понедельник она составляла 7,39%. Ставка однодневного валютного свопа провела большую часть дня на отметке 7,26% (-17 бп), однако в конце торгов оказалась под некоторым давлением. В последние недели спрос на валютную ликвидность усилился, что, на наш взгляд, связано с дивидендными выплатами и сезонно слабой динамикой счета текущих операций. Помимо этого, недавно банки погасили еврооблигации на сумму 2,1 млрд долл., что обусловило некоторое снижение накопленного банками запаса валютной ликвидности.

Мы полагаем, что сегодня однодневные ставки немного подрастут, поскольку уровень ликвидности в системе, по нашим расчетам, должен снизиться. Вчера спрос на аукционе недельных депозитов с ЦБ РФ заметно вырос, хотя и оказался чуть ниже увеличенного лимита (1,18 трлн руб.). Банки разместили на депозитах в ЦБ 1,08 трлн руб. (+373 млрд руб. н/н). Таким образом, сегодня остатки средств на корсчетах банков должны сократиться до 2,1 трлн руб., что мы считаем минимально комфортным уровнем для выполнения норматива усреднения в этом месяце. Динамика бюджетных расходов станет главным фактором, который будет определять движение однодневных ставок, однако мы полагаем, что в ближайшие дни они останутся в диапазоне 7,3–7,4%, поскольку банкам по-прежнему предстоит погасить задолженность по однодневному репо перед Казначейством.

Короткие ставки процентных свопов во вторник опустились на 2 бп вслед за снижением 3-месячной ставки MosPrime до 7,99% (-1 бп). Изменения на кривой FRA ограничились снижением 3x6 FRA до 7,70% (-5 бп). Снижение ставки овернайт ослабило давление на короткие ставки NDF, однако инверсия кривой сохранилась (спред на отрезке 3–12 месяцев остается на уровне —30 бп). Ставки кросс-валютных свопов закрылись без существенных изменений.