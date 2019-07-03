На глобальные площадки вернулись негативные настроения, в результате чего большинство рисковых активов оказались под давлением, а спрос на защитные активы заметно вырос. Так, цены на золото вчера прибавили более 3%, а доходность по 10-летним американским облигациям в очередной раз снизилась до отметок ниже 2%.

Негативно на настроения инвесторов влияет увеличение глобальной экономической неопределенности (индекс неопределенности в США вчера достиг максимальных отметок с конца 2018 года). Информация о том, что США расширили список европейских товаров для возможного введения пошлин хотя и не представляет риск сама по себе, но свидетельствует о том, что торговые войны остаются инструментом экономической политики Штатов. Это, в свою очередь, охлаждает краткосрочный позитив, возникший после встречи Трампа и Си на полях саммита G20.

Кроме того, на рост неопределенности влияет и наращивание Ираном запасов обогащенного урана на фоне отказа иранских властей выполнять условия ядерного соглашения. Пара EURUSD в моменте 1.128. Вчера страны ЕС все-таки согласовали имена кандидатов на ключевые европейские должности. Так, на пост главы ЕЦБ была выдвинута Кристин Лагард (председатель МВФ), которая займет новую должность 31 октября в случае утверждения ее кандидатуры Европарламентом.

Сегодня внимание участников рынка привлечет многочисленная второстепенная статистика по экономике США, а наибольший интерес будут представлять из себя данные по рынку труда от ADP (15.15 мск).