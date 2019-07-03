В правительстве рассматривается предложение о создании концессионной схемы. Представители Минтранса, Минобороны и ФСБ должны в ближайшем времени обсудить предложения Ростелекома (RTKM RX – ДЕРЖАТЬ) по модернизации системы аэронавигации в России на основе концессии. Об этом сообщают сегодня «Ведомости». Ростелеком предлагает создать национальную сеть широкозонных многопозиционных систем наблюдения за воздушным пространством (МПСН). Предложение было поддержано вице-премьером Максимом Акимовым с учетом резолюции премьер-министра Дмитрия Медведева о необходимости проработки этого вопроса. По данным «Ведомостей», в борьбу за концессию на строительство новой системы аэронавигации могут вступить концерн «Алмаз-Антей», Ростелеком и потенциально Ростех. В то же время Минобороны может выступить против использования схемы с концессией.

Создание системы МПСН может обойтись примерно в 100 млрд руб. В письме Максима Акимова премьер-министру Дмитрию Медведеву описывается вариант сети МПСН, включающий 6 663 станции, которые могут быть развернуты в 2019–2027 гг. Строительство такой сети может обойтись более чем в 102 млрд руб., а эксплуатация – в 5,5 млрд руб. ежегодно. Другие варианты организации сети предполагают диапазон стоимости ее создания примерно от 50 млрд руб. (сеть из 2 400 –2 600 станций) до 400 млрд руб. Ростелеком в декабре прошлого года совместно с предполагаемым производителем оборудования для сети ЦРТС создал компанию «Авиателекоминвест» (51% у Ростелекома, у структур ЦРТС – 49%).

Доходы от госпроектов помогают компенсировать сокращение выручки от традиционного бизнеса. Участие в проекте модернизации системы аэронавигации может стать еще одним источником дополнительных доходов для Ростелекома от участия в госпроектах. Создание сети МПСН может потребовать достаточно масштабных инвестиций, но в конечном итоге экономика проекта должна быть положительной для компании. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ для обыкновенных акции Ростелекома.