Нервозность вернулась на фондовый рынок на фоне волатильности цен на нефть и нацеленности части игроков на фиксацию прибыли. Надежды на скорое заключение торгового соглашения между США и Китаем постепенно ослабевают, потому что торговое перемирие между этими странами — это еще не сделка и не торговый мир, а разногласия между странами, конкурирующими за глобальное экономическое господство, сохраняются. КНР пока не готова на серьезные уступки в части открытия своего рынка для американцев. Действительно, как это уже случалось, после успешных переговоров на высшем уровне в позициях сторон возможен откат назад.

Вместе с тем последние новости о кадровых назначениях в руководстве мировых центробанков дают сигналы относительно продолжения мягкой монетарной политики. Выдвижение кандидатуры главы МВФ Кристин Лагард на пост председателя ЕЦБ рынки встретят скорее всего хорошо, учитывая ее опыт и политика, и финансиста. Важно, что на эту должность не назначен представитель Бундесбанка, в этом случае был бы явный сдвиг в сторону ужесточения ДКП. Лагард может быть чуть жестче, чем Драги, но не принципиально.

Что касается ФРС, то Трамп предложил на два вакантных места в совете управляющих сторонников снижения ставки – Шелтона и Воллера. Рост цен на золото и соответственно стоимости акций Полюс Золота частично связан с усилением настроя рынков на мягкую политику ФРС даже в условиях экономического роста и исторических максимумов по индексу S&P 500.