После бурного понедельника во вторник наступил «отходняк». Участники рынка остановились и вполне возможно в некоторой растерянности стали озираться по сторонам — а что же дальше?

Главным событием вчерашнего дня стало очередное «эпическое» снижение котировок нефти — по марке Brent почти на 4%, а по WTI так вообще почти на 5%. И здесь не столь важна сама величина снижения — бывало и хуже, сколь тот факт, что это произошло сразу же после заключения странами OPEC+ соглашения о сокращении добычи на следующие 9 месяцев. Это подтверждает общий тренд по сокращению потребления нефти — нефти хоть залейся! И этот тренд приобретает устойчивый и долгосрочный характер и его уже сложно будет сломать. В таких условиях основной удар приняли на себя нефтедобывающие компании, акции которых только в среднем потеряли более 2% своей стоимости. Но это только в среднем. А вот потери небольших независимых нефтедобывающих компаний были еще большими и доходили до 5-6%. Так, компания Southwestern Energy (SWN, —6,88%) потеряла вчера почти 7% от своей капитализации.

Кроме этого, вполне естественно смотрелись вчера продажи в акциях ведущих чипмейкеров и других ведущих компаний полупроводникового сектора. Слишком уж сильно и явно не адекватно они все выросли в понедельник, и вчера мы увидели вполне логичную фиксацию прибыли в этих акциях. Правда, следует признать, что эти продажи носили локальный характер и даже технологический сектор, благодаря спросу в остальных своих сегментах, показал хоть небольшой (+0,5%), но все же рост.

Таким образом, вчера распродажа акций в одном сегменте успешно компенсировалась спросом в другом. Так, в финансовом секторе продавали акции крупнейших банков, но при этом одновременно покупали акции ведущих мировых платежных систем.

Все это привело к тому, что все индексы в течение практически всей основной торговой сессии болтались около нулевой отметки на относительно низких оборотах (в 2 раза меньше, чем в прошедшую пятницу!). И лишь последние 15 минут торгов спекулянты смогли выдернуть индексы чуть выше на фоне поступившей информации, что следующим председателем ЕЦБ станет Кристин Лагард. И благодаря этому индекс S&P500 смог обновить свой очередной максимум по закрытию. Но до обновления абсолютного максимума дело все же не дошло.

Ожидания рынка 3 июля

Участники рынка упорно ищут позитив во всем, что только можно, и так же упорно игнорируют негатив. К счастью, негатива пока особого нет, как впрочем и явного позитива. Главным позитивным фактором, который сегодня активно отыгрывается на мировых рынках — это утверждение кандидатуры Кристин Лагард на пост Председателя Европейского центрального банка вместо уходящего в октябре Марио Драги. Как считает большинство, госпожа Лагард на этом посту будет придерживаться голубиной политики и «зальет» Европу свежими деньгами. И Европа с радостью встретила это известие. Все европейские фондовые индексы уверенно растут и прибавляют к полудню по 0,7 — 0,8 процента. А больше всех при этом ликует Италия и прибавляет целых 1,5% к вчерашнему закрытию.

Есть свой личный повод для оптимизма и у американских инвесторов. Президент Трамп намерен ввести в состав ФРС двух своих людей — Кристофера Уоллера (Chrisstopher Woller) и Джуди Шелтон (Judy Shelton), которые, как полагают аналитики, будут ярыми приверженцами снижения процентной ставки. К чему это может привести, пока никто не задумывается. Главное для Трампа — не мытьем, так катаньем достичь желаемого результата. Ну а участникам рынка только этого и надо! А вот то, что опережающий индикатор PMI по всему миру медленно, но верно снижается — это пока мало кого волнует.

Кстати и сегодня, несмотря на короткий предпраздничный день, будет очень много важной макроэкономической статистики, начиная от количества новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах от агентства ADP и заканчивая данными PMI (композит и сфера услуг) и данными по запасам сырой нефти. И по всем этим показателям могут быть сюрпризы! Так что расслабляться сегодня не стоит.

И все же перед Днем Независимости участники рынка вряд ли захотят портить себе настроение, и поэтому можно ожидать относительно спокойных торгов с небольшим ростом котировок. У индекса S&P500 сегодня есть все шансы еще раз обновить свои исторические максимумы, и это будет хорошим подарком к празднику.