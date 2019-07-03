После коррекции во второй половине 2018 года, начавшейся от исторических максимумов, установленных в районе 184 рублей, акции НЛМК в рамках первой половины 2019 года возобновили рост и вернулись к этой отметки. Сил на пробой этого сопротивления не хватило. При этом «медведи» смогли перехватить инициативу и возобновить коррекционное снижение. Отметим, что данная динамика проходила в рамках долгосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов 2016 года. В текущий момент акции НЛМК тестируют данный тренд и можно ожидать попыток возобновления роста от него и возвращения к историческим максимумам. Пробой же тренда, подтвержденный уходом ниже поддержки на уровне 156 рублей, будет говорить в пользу развития негативного сценария. Это позволяет при открытии длинных позиций выставить близкий «стоп», что ограничит потери в случае развития негативного сценария.

В сложившихся обстоятельствах мы рекомендуем открывать длинные позиции в акциях НЛМК с целью в районе 184 рублей рублей. Рекомендуемый объем позиции 10% от портфеля, «стоп» на уровне 155 рублей.

Уровни поддержки: 156, 150, 140

Уровни сопротивления: 164, 175, 184

Фундаментальный штрих: отметим, что с фундаментальной точки зрения, по нашей оценке, целевая цена по акциям НЛМК находится в районе 190 рублей.



