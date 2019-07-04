Российский рынок акций не желает останавливаться и идет все выше и выше. Ближайший целевой ориентир и техническое сопротивление по индексу МосБиржи сместились в район около 2850 п. Уровень перекупленности на недельном графике максимальный с 2011 г. и в последние сессии он только лишь усиливается. Присоединяться к росту на такой перегретости уже неудобно, так как подобная тактика несет в себе риск нарваться на локальную техническую коррекцию, которая может сформироваться даже без появления каких-либо негативных факторов.

В среду вновь ключевую роль в подъеме наших индексов сыграли акции Газпрома (+2%), приблизившиеся к 11-летним максимумам. Масштаб восходящего движения сейчас выглядит избыточным, однако никаких важных технических сопротивлений теперь уже нет вплоть до 272-274 руб. Тем не менее в нефтегазовом секторе, на наш взгляд, можно обратить внимание на другие истории: сохраняем положительный взгляд на акции Роснефти, Газпром нефти и Лукойла.

Позитивная техническая картина складывается в бумагах Аэрофлота, подросших накануне на 3,7%. Вчера эти уровня были достигнуты локальные цели 104-105, однако на этом фаза роста еще может быть не закончена. В краткосрочной перспективе ожидаю продолжения подъема в сторону отметки 110 руб. даже с учетом того, что сегодня в акциях будет дивидендный гэп вниз в размере примерно 2,2-2,5 руб.

Ожидаемый рост спроса накануне наблюдался в акциях Полюса (+3,1%). Следующее препятствие находится около 6250 руб., где расположена верхняя граница восходящего тренда, который актуален с апреля 2018 г. Помешать этому движению, пожалуй, может лишь повторный разворот вниз цен на золото, но пока это не базовый сценарий ближайших сессий.

Тем временем рыночное ралли проходит мимо бумаг АЛРОСА и НЛМК, сползающих все ниже и ниже. Инвесторы в условиях уже достаточно сильно выросшего рынка пытаются найти бумаги, которые отстали и еще не показали столь бурного роста. Такая тактика имеет право на жизнь, однако необходим очень тщательный селективный подход к выбору отстающих инструментов, ведь для слабой динамики, как правило, есть причины.

По НЛМК не исключаю, что спуск еще может быть продолжен в сторону диапазона 150-155 руб. В АЛРОСА пока нет сильных краткосрочных драйверов из-за слабой конъюнктуры на рынке алмазов, но при снижении в сторону 80 или ниже эти бумаги могут быть интересны, если речь идет об инвестировании с горизонтом от 12 мес.

На рынке нефти начавшаяся во вторник распродажа накануне не получила продолжения, что, на наш взгляд, абсолютно справедливо. Предпосылок к формированию масштабного нисходящего тренда сейчас нет. Механизм сделки ОПЕК+ вкупе с сезонным ростом спроса и отсутствием устойчивого увеличения объемов производства в США должны оказать поддержку ценам фьючерсов Brent.

Какие-то локальные цели по нефти в моменте мы не пока не выделяем. Обозначу лишь общий умеренно положительный взгляд и ожидания возврата Brent в сторону $70 или чуть выше в среднесрочной перспективе.

На рынке США в среду были переписаны исторические максимумы по индексу S&P 500. Здесь также наблюдается некоторая перегретость, однако с учетом последних движений, на мой взгляд, благоприятная зона для формирования коротких позиций сместилась в район 3030-3050 п. Около этих рубежей технического сопротивления ожидаю торможение продолжительной фазы роста.

Напоминаем, в США сегодня выходной, празднуется День независимости. Торги на американских биржах проводиться не будут. В целом активность участников в сырьевых фьючерсах также может быть пониженной.

Сегодня с открытия ожидаем дивидендный гэп в акциях Аэрофлота и Татнефти. Кроме того, сегодня последний день для попадания в реестр в бумагах Россетей и Энел Россия.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в среду подросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на нефть Brent в минусе на 0,66%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет в символическом плюсе по отношению к уровню закрытия среды.