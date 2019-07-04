По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые площадки закрылись ростом. S&P 500 и Dow Jones обновили исторические максимумы.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.77%, закрывшись на отметке 2995.82 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0.67%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0.76%. Индекс развивающихся рынков MSCI потерял 0.5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта — до 1,95%, продемонстрировав самый низкий показатель более чем за два года.

Упавшие до самого низкого за последние два года уровня данные по сектору услуг США и снижение прогноза по росту ВВП во втором квартале от ФРС Атланты способствовали оптимизму в отношении снижения ставки американским регулятором на июльском заседании. В свою очередь уверенности в дальнейшем смягчении монетарной политики инвесторам добавил Дональд Трамп, заявивший, что он намерен выдвинуть в совет ФРС Кристофера Уоллера и Джуди Шелтон, которые будут выступать за более низкие процентные ставки.

В настоящий момент индекс широкого рынка S&P 500 вплотную подошел к психологическому уровню 3000 пунктов и, как я отмечал ранее, основной риск для американского рынка акций исходит от грядущего сезона отчетов заокеанских компаний.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 2,42%, закрывшись на отметке $63,91. Позитивные настроения на биржах Старого Света, а также вышедшие данные от Минэнерго США и нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes способствовали закрытию коротких позиций. Теперь дальнейшее движение цены фьючерсного контракта Brent будет зависеть от того, сумеют ли игроки на повышение развить успех и преодолеть уровень $64.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0.5%, закрывшись на отметке 2823,95 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2795 п. и 2765 п. Сопротивление находится на уровне 2840 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 136900 и 135000 п. Сопротивление — 139000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,32, не претерпев изменений по отношению к американскому доллару.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63.20 и 62.80. Сопротивления расположены на уровнях 63.60 и 63.80.