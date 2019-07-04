В среду высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе – на глобальных рынках сохранялся дух оптимизма, питаемый ожиданиями торгового диалога между США и КНР, а также смягчения денежной политики крупными мировыми центробанками. В итоге Аэрофлот (AFLT) вырос на 3.7%, АФК Система (AFKS) – на 3.6%, Полюс (PLZL) – на 3.1%, Газпром (GAZP) – на 2.0%. В минусе закрылся Ростелеком (RTKM, —1.8%), в цене акций которого с 03.07 (в режимеТ+2) не учитываются финальные дивиденды за прошедший год (2.5 руб. на акцию).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Челябэнергосбыта (CLSB) подорожали на 5.8%, Трансконтейнера (TRCN) – на 4.0%, Варьеганнефтегаза (VJGZ) – на 3.6%.

Фондовые индексы США повысились на 0.7% — 0.8%. Сегодня торги на биржах США не проводятся по случаю Дня независимости. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Усиление геополитической напряженности вокруг Ирана может оказать «охлаждающее» влияние на спрос на рынках акций в целом, но активность нерезидентов в течение дня, вероятно, будет невысокой из-за выходного в США. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 63.3 по паре доллар-рубль.