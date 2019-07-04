Уменьшение покупок валюты по бюджетному правилу частично компенсирует слабость текущего счета
В начале вчерашнего дня локальное ухудшение аппетита к риску способствовало росту пары доллар/рубль в район 63,70 руб/долл. (максимумы почти за две недели), однако постепенное восстановление оптимистичных настроений на глобальных рынках во второй половине дня вернуло пару доллар/рубль ниже отметки в 63,50 руб/долл. Внешний фон продолжает играть определяющую роль в краткосрочной динамике рубля, и, если оценить динамику всей группы валют EM в последние дни, то MSCI Emerging market currency index большую часть времени держится вблизи 1640-1650 пунктов.
Из внутренних новостей отметим вчерашнее информационное сообщение Минфина РФ, в котором были представлены объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила – в период с 5 июля по 6 августа ЦБ РФ (по поручению Минфина) приобретет валюты на сумму в 231 млрд руб., что вкупе с отложенными покупками самого ЦБ обеспечит ежедневный объем операций на сумму 12,8 млрд руб. (для сравнения, в предыдущий месяц объем операций составлял 19,1 млрд. руб/сутки). Не считаем фактор уменьшения объемов покупок валюты значимым для перспектив валютного курса, поскольку в июле-августе в РФ традиционно наблюдаются наиболее слабые месяцы с точки зрения сезонности счета текущих операций.
При текущем новостном фоне пара доллар/рубль может продолжать держаться в диапазоне 63-64 руб/долл. Среднесрочно считаем потенциал дальнейшего укрепления рубля с текущих уровней ограниченным.
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