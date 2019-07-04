Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2815-2830 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2810, 2800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2840 п.

После нейтрального открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании значимых сигналов для направленного движения. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует уверенному принятию новых торговых решений.

Сегодня не ожидается публикации значимой для локального рынка иностранной статистики. Кроме того, в США будет отмечаться День независимости. Поэтому индексы МосБиржи и РТС могут не показать существенного отклонения по итогам дня, что не исключает заметных движений в отдельных бумагах.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.50%) и РТС (+0.23%) завершили торги с умеренным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому способствовал в целом благоприятный внешний фон, выразившийся в позитивной динамике ключевых западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть обоих ключевых сортов.

Как мы видим, локальный рынок акций уже на протяжении семи недель продолжает упорно карабкаться вверх. За указанное время рублевый индекс МосБиржи уже прибавил около 12%. Вчера он в очередной раз обновил свой исторический максимум, немного не дотянув до отметки 2828 п. Указанный индекс уже давно находится в состоянии среднесрочной перекупленности. Однако достаточно значимых информационных поводов для назревшего в нем коррекционного отката пока не поступает.

Среди важных событий в мире стоит отметить поступающие из Ирана сигналы по поводу возобновления свернутой ранее ядерной программы. Это усиливает потенциальные риски вооруженного конфликта между США и Исламской Республикой в районе нефтеносного ближневосточного региона со всеми вытекающими последствиями.

Стоит также обратить внимание на то, что сегодня в Соединенных Штатах состоится празднование Дня Независимости. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже проводиться не будут. По этой же причине активность нерезидентов на локальном рынке акций будет невелика.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 24 п. или около 1.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенное повышение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно сильнее рынка торговались акции Аэрофлот (AFLT RM, +3.67%). С технической точки зрения мы наблюдаем в них продолжение среднесрочной игры на повышение после успешного пробоя значимого уровня сопротивления, располагавшегося в районе 100 руб. Вчера эти бумаги в последний день торговались со скромными годовыми дивидендами в размере 2.6877 руб., что составляет около 2.6% от цены вчерашнего закрытия. Возможно, дополнительный стимул для роста этим бумагам придало повышение прогнозной стоимости со 100 руб. до 130 руб. со стороны одного из крупнейших американских инвестиционных банков.

Кроме того, стало известно о планах введения с 1 августа демпфирующей компоненты к обратному акцизу на авиакеросин, которая будет рассчитываться по сложной формуле. Как мы видим, правительство планирует стабилизировать внутренние цены на авиационное топливо. Именно рост цен на него стал основным фактором ухудшения годовых финансовых результатов «Аэрофлота». В конце июня стало известно, что указанная авиакомпания захеджировала 70% затрат на авиакеросин в 2019 год. Однако подобные операции сами по себе требуют финансовых затрат. Поэтому регулирование цен на топливо со стороны государства должно поддержать всех участников отрасли авиаперевозок.

Акции Газпром (GAZP RM, +2.01%) вчера сумели превысить важный уровень сопротивления, расположенный в районе 250 руб. Это можно трактовать как позитивный технический сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение. Указанные бумаги будут торговаться с годовыми дивидендами до конца дня 16 июля. Поэтому они еще имеют шансы на обновление своего многолетнего максимума. В качестве позитивной корпоративной новости стоит отметить вчерашнее сообщение «Газпрома» о заключении пятилетнего контракта на закупку природного газа в Туркменистане.

Акции Полюс (PLZL RM, +3.10%) продолжают пользоваться повышенным спросом в связи с сильным среднесрочным ростом мировых цен на золото. С начала июня фьючерсы на желтый металл прибавили в цене около 11%.

Существенно слабее рынка закрылись бумаги Алроса (ALRS RM, —1.01%), НЛМК (NLMK RM, —1.68%), Ростелеком-ао (RTKM RM, —1.82%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, —3.22%), ТМК (TRMK RM, —1.13%).

Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на 1.0% в противовес вечернему приросту. Контракты на золото понизились в цене на 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 повысился на 0.3%.

Поскольку утреннее падение фьючерсов на нефть носить лишь коррекционный характер, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.