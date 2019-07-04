По итогам торгов 3 июля индекс МосБиржи вырос на 0,5% до 2823,95 пунктов, в очередной раз обновив исторический максимум. Индекс РТС вырос на 0,23% до 1401,52 пунктов. В течение дня доминировали макроэкономические новости по России, а также инфоповоды со стороны российского Минфина. Внешний фон не располагал к бурному росту, так как на рынки вернулись сомнения в том, что США и Китай смогут быстро преодолеть свои торговые противоречия. Между тем в преддверии Дня Независимости в США американский рынок активно рос во время укороченной предпраздничной торговой сессии. А после завершения торгов на споте к концу дня фьючерс на индекс S&P500 преодолел отметку в 3000 пунктов. Российский рынок акций локально продолжает выглядеть перегретым, что повышает вероятность коррекции. На рынке продолжало доминировать предложение бумаг. В лидерах дня оказались бумаги «Аэрофлота» (+3,67%), АФК «Система» (+3,56%), «Полюса» (+3,10%) и ТГК-1 (+2,78%). Самыми слабыми были «Ростелеком» АП (-3,22%), «Ростелеком» АО (-1,82%), НЛМК (-1,68%) и ТМК (-1,13%). Активность торгов повысилась по сравнению с предыдущим днём и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 45,4 млрд рублей.

Рубль в течение дня показывал смешанную динамику. Данные по недельной инфляции в России показали рост на 0,2% против 0,1% неделей ранее. Но основной эффект пришелся на 1 июля, когда рост составил 0,14% из-за традиционного июльского повышения регулируемых тарифов, в первую очередь тарифов ЖКХ на 2,1-3,1%. Между тем, в целом можно отметить, что инфляции остается подавленной. Слабый спрос и умеренно-жесткая денежно-кредитная политика продолжают давить на цены. Истечение срока соглашения правительства и нефтяных компаний по стабилизации цен на бензин также вряд ли может привести к сильному росту цен на топливо, так как рублевые цены на нефть в последние месяцы сильно упали. В результате нельзя исключать, что динамика инфляции в России может пойти по более оптимистичному сценарию, и к февралю-марту 2020 года темпы роста инфляции смогут локально опуститься до уровней 3,5-3,8% г/г. В этом случае у Банка России может появиться возможность опустить базовую ставку до 6,5-6,75%. Более слабый рост потребительских цен благоприятен для покупок ОФЗ-ПД, хотя после «ралли» последних месяцев цены на госбумаги могут перейти к локальной стабилизации.

Минфин разместил в среду ОФЗ на 14,57 млрд при спросе в 26,95 млрд. Это почти в два раза меньше, чем неделей ранее. Очевидно, что бюджетный орган не хочет зря давить на рынок госбумаг. Также Минфин объявил, что снизит с 5 июля по 6 августа покупку валюты с 16,3 млрд до 10,0 млрд рублей в день. При прочих равных условиях текущий «справедливый» курс рубля может резко опускаться с 64,7 до 60,3. Но также можно предположить, что Минфин делает поправки на предстоящую в конце июля объемную репатриацию дивидендов нерезидентами. Предполагается, что общий объем дивидендов российских компаний может вырасти на 43% г/г. Таким образом, снижая объем интервенций, Минфин скорее попытается сдвинуть теоретический курс рубля к текущему рыночному.

К вечеру вторника доллар показал нулевую динамику, оставшись на уровне 63,32, евро снизился к рублю на 0,03% до 71,39.

Торги в США завершились ростом индексов. После окончания основной сессии фьючерс на индекс S&P500 превысил отметку 3000 пунктов. Рынок уже не столь оптимистичен по поводу переговоров США и КНР по торговым вопросам, но сам факт возвращения к ним обнадёживает. США готовы принять новые пошлины против товаров из Европы в наказание за субсидирование авиастроителей. Кроме того, переговоры не означают завершение торговой войны, а по сей причине риски рецессии в развитых странах, включая США, остаются. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,95%. Broadcom Inc. заявил покупку Symantec Corp. Сумма потенциальной сделки пока не озвучивается, но акции Symantec Corp. Дорожали более чем на 20% на расширенных торгах, хотя мы скептически смотрим на возможную сделку. Tesla сообщила о том, что в II квартале поставила на рынок 95,2 тыс. автомобилей, что является очередным рекордом и превосходит ожидания аналитиков. По итогам дня DJIA вырос на 0,67% до 26966 п., а S&P 500 на 0,76% до 2995,82 п.

Нефть накануне показала небольшой возвратный рост. После обвала запасов нефти в США на 12,7 млн баррелей неделей ранее, на прошлой неделе запасы снизились лишь на 1,08 млн, хотя рынок ждал снижения на 2,9 млн баррелей. К 9:00 мск Brent — $63,12 (-1,1%), WTI — $56,72 (-1,08%), золото — $1413,6 (-0,33%).

Индекс доллара повышался на 0,02% до 96,75 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,95%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,1284 (без изменений), GBP-USD — $1,2578 (+0,06%), USD-JPY – 107,77 (-0,05%).

Сегодня торгов в США нет в связи с Днем Независимости. Активность торгов на российском рынке вероятно также будет пониженной.

По статистике наиболее интересными могут быть данные по розничным продажам в еврозоне за май (ждут рост с 1,5% г/г до 1,6% г/г).

Внешний фон явно не располагает к тому, чтобы российский рынок продолжил активно двигаться вверх. На следующей неделе начнется пик дивидендных отсечек, после чего до конца июля возможна активная репатриация объемных дивидендов, что может стать фактором давления на рубль. С 15 июля стартует сезон отчетов в США. В России первой будет отчитываться Северсталь ориентировочно 19 июля. Наиболее важным ожиданием, на которое будут закладываться рынки, будет заседание ФРС 31 июля, когда денежный регулятор США возможно снизит базовую ставку впервые за десять лет.