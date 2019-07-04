Динамику российского рынка будут определять внутренние истории
На смену позитивным результатам саммита G20, которые двигали рынки вверх в начале недели, приходят набирающие силу новые триггеры – ожидание снижения процентной ставки Федрезервом на ближайшем заседании на фоне относительно слабой макроэкономической статистики в США. Именно этот фактор во многом позволил американским индексам в очередной раз обновить максимумы, а индекс S&P 500 остановился в шаге от круглой отметки в 3000 пунктов.
Статистика по торговле США вопреки ожиданиям вчера показала рост торгового дефицита в мае на 8,5% до $55,5 млрд., что связано с новыми тарифами в адрес Китая – экспорт рос быстрее импорта. Также, после снижения показателя ISM в производственном секторе, аналогичный индикатор в сфере услуг США в июне упал до 55,1 пункта (56,9 пунктов в мае) – минимумы с июля 2017г. Данные по обращениям по безработице вчера не показали существенных изменений. Замедление деловой активности и нивелирование эффекта от налоговых стимулов рассматриваются в качестве основных поводов для снижения ключевой ставки ФРС уже на заседании 30-31 июля, поэтому инвесторы будут ждать ухудшение показателей на рынке труда, полный отчет по которому выйдет завтра, что даст полное представление о ситуации в экономике США в середине года.
Что же касается ситуации с торговыми переговорами между США и Китаем, то личные встречи между представителями двух стран могут возобновиться уже на следующей неделе. Тем не менее, это не должно вводить инвесторов в заблуждение, судя по заявлениям в СМИ, стороны еще далеки от полномасштабного соглашения. На этом фоне вчерашнее заявление Д. Трампа в очередной раз обвинившего КНР и ЕС в манипулировании своими валютами не сигнализирует о позитиве в переговорах.
Сегодня в связи с выходным днем США торговая активность на мировых рынках будет невысокой, поэтому динамику российского рынка во многом будут определять внутренние истории. Сегодня дивидендные отсечки в акциях Татнефти и в Аэрофлоте, но это не должно оказать существенного влияния на индекс МосБиржи, который после очередного обновления исторического максимума может проигнорировать негативную динамику нефтяных котировок и попытается обосноваться на новых уровнях 2800 —2840 пунктов.
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