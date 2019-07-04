Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.

Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом трех основных индексов на 0,6-0,8%, а Dow Jones Industrial Average закрылся на рекордном максимуме. Инвесторы на укороченной предпраздничной сессии сохранили оптимизм в отношении скорого снижения процентных ставок, так как макроэкономическая статистика (в том числе по рынку труда и сектору услуг) была недостаточно сильной, но в то же время и не слишком пессимистичной.

Фьючерс на индекс S&P500 утром почти не изменяет позиций. Торги в США в четверг проводиться не будут в связи с Днем независимости.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9% после новостей о грядущем приходе нынешней главы МВФ Кристин Лагард на пост председателя ЕЦБ.

На торгах в Азии утром преобладает повышение. Японский Nikkei 225 прибавил около 0,3%. На биржах Китая индексы, однако, падают примерно на 0,5%, несмотря на заявления СМИ о перспективе возобновления телефонных и личных торговых переговоров с США на следующей неделе.

Нефтяные фьючерсы утром теряют около 1% после повышения накануне, в ходе которого котировки, однако, отступили от максимумов дня. Инвесторы остались разочарованы данными Минэнерго США о сокращении запасов “черного золота” на прошлой неделе лишь на 1,08 млн баррелей, а также ростом нефтедобычи до 12,2 млн баррелей в день. Цены, однако, удерживаются выше ближайших поддержек 62,50 долл (для Brent) и 55,50 долл (для WTI), преодоление которых может спровоцировать более масштабное снижение.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги среды умеренным повышением. Рублевый индикатор закрепился выше психологически важной отметки 2800 пунктов, а долларовый отвоевал уровень 1400 пунктов, но чувствовал себя менее уверенно ввиду слабости рубля. Ближайшими поддержками для индексов выступают уровни 2790 и 1390 пунктов – их преодоление служило бы сигналом в пользу ускорения возможной нисходящей коррекции.

Рубль накануне, после снижения в течение дня, завершил день без изменений к доллару и евро. Пара доллар/рубль опустилась ниже отметки 63,50 руб, в течение сессии отступив от сопротивления 63,65 руб. Пара евро/рубль после движения в район 72 руб упала ниже 71,50 руб, что указывает на неуверенность валютных “быков”.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением более низких цен на нефть и коррекции на ряде азиатских площадок. Не исключено начало дня на умеренно негативной ноте, но в целом сессия, в отсутствии игроков из США, обещает быть достаточно спокойной. Основные опасения в краткосрочном периоде, пожалуй, вызывают разве что нефтяные котировки, которые не спешат возвращаться к росту, несмотря на продление сделки ОПЕК+.



