Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня. Выходной в США (День независимости) обусловит низкую рыночную активность на российских рынках.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов российскими акциями с нейтральной динамикой в пределах 0,1-0,3% в диапазоне 2815-2830 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2810 и 2800 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2830 и 2840 пунктов по индексу Мосбиржи, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС, усиление геополитической напряженности вокруг Ирана может оказать "охлаждающее" влияние на спрос на рынках акций в целом, но активность нерезидентов в течение дня, вероятно, будет невысокой из-за выходного в США, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация курса вблизи отметки 63,3 рубля за доллар, оценил он.

Сегодня на фоне празднования Дня Независимости в США объемы торгов на валютном рынке РФ будут незначительными, прогноз по курсу доллара на сегодня 63,00-63,95 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах выросли на 0,7-0,8%. Все три основных индекса США достигли рекордных уровней. Перед выходным инвесторы играли на ожиданиях снижения ключевой ставки ФРС.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 0,6%, японский Nikkei 225 повысился на 0,3%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снизился на 0,6%.

Стоимость нефти снижается на 1,2%, до 63,03 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1281 доллара против 1,1280 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в среду вырос по индексам, локомотивом роста опять выступили акции "Газпрома", подорожавшие к уровням 11 летней давности. К закрытию торгов индекс Мосбиржи повысился на 0,50% — до 2823,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1401,52 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в среду индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на отметке 2827,76 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды не изменился и составил 63,32 рубля, евро снизился на 3 копейки, до 71,39 рубля, следует из данных Московской биржи.